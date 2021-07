Kiel

Von Schlager bis Rock – nach einer Corona-Pause wird die Freilichtbühne an der Krusenkoppel in Kiel im Sommer wieder zum Leben erweckt. Die Grande Dame des deutschen Schlagers, Vicky Leandros, wird am Sonntag, 1. August, ab 19 Uhr auftreten. Am Sonnabend, 28. August, 20 Uhr spielt Illegal 2001. Und mit ein bisschen Glück können Sie dabei sein! Denn wir verlosen zweimal zwei Tickets! Was Sie erwartet und wie Sie an die Konzertkarten kommen:

Vicky Leandros: Hits aus 50 Jahren Musik-Karriere in Kiel erleben

Immer wieder schrieb Vicky Leandros Musikgeschichte. Sie gewann den Grand Prix de la Chanson 1972 und bekam zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. Mehr als 50 Millionen Tonträger konnte sie bisher verkaufen.

Die großen Hits „Ich liebe das Leben“ oder „Theo, war fahr’n nach Lodz“ kennt wahrscheinlich so gut wie jeder. In Kiel wird die gebürtige Griechin nach dem Motto „Das Leben und ich“ ein Programm mit den Hits aus ihrer über 50-jährigen Musik-Karriere präsentieren. Beginn des Konzerts ist am 1. August um 19 Uhr.

Jubiläum: Illegal 2001 feiert 30 Jahre Rockgeschichte

Am Sonnabend, 28. August 2021, ab 20 Uhr folgt die Kultband Illegal 2001 auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel. Gerade erst feierten die fünf Jungs aus Schleswig-Holstein ihr dreißigjähriges Bandjubiläum.

Über 400 Auftritte und ein Fundus an Erlebnissen – wie beispielsweise eine zentnerschwere Videoleinwand, die sturmbedingt aus schwindelerregender Höhe auf die Bühne zu krachen drohte – zieren die Chronik der Schleswig-Holsteiner.

Gewinnspiel: Konzerttickets für Vicky Leandros und Illegal 2001

KN-online verlost je zwei mal zwei Karten für die Konzerte. Was Sie dafür tun müssen? Verraten Sie uns bis zum 12. Juli, zu welchem Konzert Sie lieber gehen möchten. Das Los entscheidet, wer die Karten bekommt.

Zu gewinnen gibt es Karten aus der Preiskategorie 1. Das sind Plätze mittig vorne vor der Bühne. „Normalerweise gibt es innerhalb der Preiskategorie eine freie Platzwahl. Für die Gewinner haben wir aber bereits gute Plätze reserviert“, verrät Veranstalter Philipp Neumann-Wolff.

Einfach ist es für die Veranstalter nicht gewesen, die Konzerte umzusetzen. „Die Bedingungen sind nicht optimal“, sagt Philipp Neumann-Wolff. Der Aufwand sei hoch und das Geld nach der langen Zwangspause knapp. „Aber irgendwann muss man wieder anfangen“, sagt er zuversichtlich.

Strenges Hygienekonzept für Konzerte auf der Krusenkoppel

Für die Konzerte auf der Krusenkoppel in Kiel musste ein strenges Hygienekonzept ausgearbeitet werden. Lediglich 50 Prozent der eigentlich möglichen Zuschauer dürfen kommen. Statt 2000 sind damit nur 1000 Gäste zugelassen.

Ausreichend Abstand muss zwischen den Sitzplätzen eingehalten werden. Am Eingang müssen die Zuschauer entweder einen Nachweis für eine Genesung, eine vollständige Impfung oder einen negativen Corona-Test vorweisen.