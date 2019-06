Kiel

"An fünf wetterbedingten Einsatzstellen in den Ortsteilen Brunswik, Dietrichsdorf und Mettenhof musste Wasser aus Kellern und Wohunugen gepumpt werden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kiel am Abend und zog damit eine erste Bilanz des Tages.

Um ca. 16.30 Uhr hatte es ein erstes, kräftiges Gewitter über Kiel gegeben. Bei den fünf Einsätzen waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dietrichsdorf und Suchsdorf, der Hauptwache und der Nordwache im Einsatz.

Im Stadtteil Dietrichsdorf landeten nach zwei Blitzschlägen abgebrochene Äste auf Autos, die von Kräften der Ostwache und der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichdorf beseitigt wurden, führte der Sprecher aus.

Zwei Nicht-Wetter-Einsätze kamen hinzu

Parallel sei um kurz nach 18 Uhr ein Löschfahrzeug der Hauptwache zur sogenannten Abkontrolle eines durch Bewohner gelöschten Feuers in einer Küche entsandt worden. Um 19 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Innenstadt aus; die Kräfte der Berufsfeuerwehr konnten vor Ort eine Auslösung durch Deo-Spray feststellen und den Einsatz zügig beenden.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

Weitere Einsätze könnten folgen

Für den Abend werden über Kiel weitere Gewitter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Warnung vor Gewittern heraus, die zunächst bis 21 Uhr gilt. Sie hat die Warn-Stufe 1 von 4.

Von RND/pat