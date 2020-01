Bleigießen letztmalig in dieser Form

Kiel

Sönke Petersen erinnerte daran, dass der Verein das Gebäude vor 15 Jahren übernommen und saniert hat. „Sonst wäre es verfallen und eventuell abgerissen.“ Die Gussvorführungen und das Selbergießen der Besucher seien die Säulen des Museums gewesen.

Der Gießereiverein ist nun kein Träger-, sondern ein Förderverein

Der Vertrag mit der Stadt war auf 15 Jahre befristet. Da die noch verbliebenen Aktiven altersbedingt eingeschränkt sind und es nicht gelungen ist, jüngere fachkundige Ehrenamtliche zu gewinnen, hat sich der Verein entschieden, jetzt einen Schnitt zu machen. Die Direktorin des Kieler Stadtmuseums versicherte: „Bei uns ist der Schlüssel in guten Händen.“ Sie dankte dem Verein, dass er das Haus so gut geführt und mit Leben erfüllt habe. „Ich freue mich, dass Sie als Förderverein weiter dabei sind.“ Am Ende des offiziellen Teils erhielten Petersen und sein Team von den rund 120 Gästen lautstarken Applaus.

Bleigießen mit Zinn

Dort, wo früher Metall-Legierungen bei bis zu 1200 Grad geschmolzen und gegossen wurden, brachte ein Bunsenbrenner bei nunmehr „nur“ 232 Grad Celsius Zinn zum Schwitzen. Zinn deshalb, weil Bleidämpfe giftig sind. Zunächst legten die Besucher einen kleinen Metallklumpen auf eine Kelle und hielten ihn über die Flamme. Dann schütteten die „Bleigießer“ den flüssigen Inhalt der Kelle ins kalte Wasser. Neugierig fischten die jungen und älteren Gäste die Teile aus dem Gefäß.

Auf die Deutung kommt es an

Das silbern schillernde Gebilde, das Torben Iwersen schließlich in der Hand hielt, erinnerte den 13-Jährigen an einen Baum mit zwei Vögeln. Das Ergebnis fand er passend: „Natur ist für mich sehr wichtig.“ Erika Jaschke, die ihr Gusswerk als Füllhorn deutete, freute sich: „Das ist ein gutes Zeichen.“ Und Monika Boldt sah in ihrer Figur einen Frosch. „Vielleicht verwandelt er sich in einen Traummann, wenn ich ihn küsse“, meinte sie, verzichtete dann aber doch auf einen Test.

Eine Riesenlupe half beim Verstehen der gegossenen Stücke

Schauspielerin Marie Kienecker und Norbert Aust vom Theatermuseum halfen dabei, die ausgefallenen Formen zu verstehen. „Spökenkieker“ Aust schaute durch seine Riesenlupe, drehte und wendete das spiralförmige Stück von Michael Lenz und prophezeite dem Gast ein abwechslungsreiches Jahr. Lenz, der die Kultveranstaltung zum sechsten Mal mit seiner Familie besuchte, gefiel das Orakel-Spektakel wieder sehr gut. Auch Burkhard Ufer war begeistert: „Das Gebäude ist ein authentisches Zeugnis für die vergangene Industriekultur. Es ist so eingerichtet, dass man meinen könnte, die Arbeiter seien kurz zu Mittag gegangen.“ Von Beginn an und auch dieses Mal wieder sorgten Gerd Sell und Sven Jesse für den musikalischen Rahmen. Sie sangen und spielten mit Akkordeon und Gitarre Handwerker- und Arbeiterlieder.

Ein Konzept für das Museum ist in Arbeit

Der Gießereiverein, jetzt in der Funktion eines Fördervereins, möchte im Jahr 2020 gern die eine oder andere Gussvorführung übernehmen und die Feier zum Ersten Mai sowie das Bleigießen mitgestalten. Petersen freute sich, dass die Veranstaltung zum Tag der Arbeit schon in trockenen Tüchern ist. Die Kunsthistorikerin Eva-Maria Karpf entwickelt im Auftrag des Stadtmuseums momentan ein Konzept für das Museum, dessen Saison im Frühjahr beginnt. „Wir werden auch viel Neues bieten“, kündigte sie an. Doch ob sich versierte Fachleute für Gussvorführungen finden, steht noch in den Sternen.

Weitere Nachrichten aus Kiel