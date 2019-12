Vodafone-Störung: 9944 Kieler betroffen

Kiel

Betroffen von den lokalen Einschränkungen in einem Teil des Vodafone-Kabelglasfasernetzes in Kiel waren demnach 9.944 Vodafone-Kunden, die von 10.54 Uhr bis 22.01 Uhr vorübergehend kein Kabel-TV empfangen, nicht das Breitband-Internet nutzen und auch nicht im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren konnten.

Kabelschaden war die Ursache

Ursache war nach Angaben eines Vodafone-Sprechers ein Glasfaserschaden auf einer unterirdischen Zufuhr-Trasse zur lokalen Betriebsstelle in Kiel-Gaarden. Dadurch waren die 9.944 betroffenen Haushalte, die über diesen Kabelstrang versorgt werden, vom Breitbandnetz abgeschnitten. Mit umfangreichen Messungen habe Vodafoner zunächst die genaue Schadstelle lokalisiert, teilte der Sprecher mit. Anschließend hätten Technik-Spezialisten vor Ort die notwendigen Tiefbau- und Spleiß-Arbeiten zur Reparatur des Kabelstrangs durchgeführt. "Diese waren aufgrund der örtlichen Verhältnisse sehr aufwendig", sagte der Sprecher.

Vodafone bittet um Entschuldigung

Vodafone bat die betroffenen Kabelkunden um Entschuldigung für die "vorübergehenden Unannehmlichkeiten". Dem Unternehmen sei "von Anfang an bewusst gewesen, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstranges geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelglasfasernetz von Vodafone wünschen und benötigen". Daher habe Vodafone "alles Menschenmögliche" in Bewegung gesetzt, damit die betroffenen 9.944 Haushalte schnellstmöglich wieder das Kabel-TV, das Breitband-Internet und ihr Festnetz-Telefon in gewohnter Qualität nutzen konnten. Dieses sei seit Montagabend um 22.01 Uhr wieder der Fall.

