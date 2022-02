Glatte Fahrbahn: Drei Verkehrsunfälle im Meimersdorfer Weg in Kiel

Eine glatte Fahrbahn im Meimersdorfer Weg in Kiel sorgte am Montag für drei Verkehrsunfälle. Laut Polizei waren innerhalb kurzer Zeit jeweils zwei Autos miteinander kollidiert, ein Wagen stieß gegen ein Brückengeländer. Die Polizei appelliert, die Fahrweise an die Wetterverhältnisse anzupassen.