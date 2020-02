In Kiel sahen sich die Grünen vor einem Jahr nicht in der Lage, einen Oberbürgermeister-Kandidaten zu finden. In Münster gelang es ihnen jetzt. Mit 84 Prozent der Stimmen beschloss die Öko-Partei am Freitagabend, Kiels Ex-Bauderzenenten Peter Todeskino ins Rennen zu schicken.