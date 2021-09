Zum Auftakt des globalen Klimastreiks nieselt es in Kiel. Trotzdem versammeln sich am Freitag Tausende Demonstrierende auf dem Kieler Exerzierplatz und ziehen später durch die Innenstadt. Die Polizei spricht von 4000 Demonstranten, die Organisatoren von Fridays for Future zählen sogar 9000.