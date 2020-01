In Kiel und Umgebung sorgt eine Trecker-Demo am Freitag für Verkehrsbehinderungen. Hunderte Landwirte werden zur Kundgebung am Exerzierplatz erwartet. Autofahrer dürfen nicht auf dem Wilhelmplatz parken, der Parkplatz ist für Bauern reserviert. Verfolgen Sie das aktuelle Geschehen im Liveblog!