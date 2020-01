Diese Google-Suchanfragen lagen 2019 in Kiel im Trend

Kiel

Was waren die Top-Suchanfragen? Wofür haben sich die Internetnutzer am meisten interessiert? Ein Blick auf die Google-Trends für Deutschland zeigt, dass vor allem das Schicksal der verschwundenen Rebecca Reusch, zu zahlreichen Suchanfragen führte. Danach folgt das Feuer in der französischen Kirche Notre-Dame und die Handball-WM in Deutschland und Dänemark Anfang Januar 2019.

Aus einer Auswertung von Milliarden Suchanfragen weltweit lassen sich für einzelne Regionen und Städte Ranglisten erstellen. So auch für Kiel. Dazu hat der Internet-Konzern Google die zehn Suchanfragen ausgewertet, die 2019 einen besonders starken Anstieg im Interesse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Von den Themengebieten Politik und Wirtschaft bis Kultur ist alles dabei. Unser Jahresrückblick durch die "Google-Brille".

10. Luke Mockridge Kiel

Sorgte an zwei Abenden hintereinander für eine ausverkaufte Arena: Comedian Luke Mockridge im April in Kiel

Mit seinem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hat Comedian Luke Mockridge 2019 für Schlagzeilen gesorgt. Im April stand der 30-Jährige an zwei Abenden hintereinander in der Sparkassen-Arena Kiel auf der Bühne. Dort präsentierte er sein Programm „Welcome To Luckyland“. In der Google-Trends-Rangliste landet er auf dem zehnten Platz.

9. Bombenentschärfung Kiel

Bombenentschärfung in Kiel: Dieser Blindgänger wurde im November entschärft Quelle: Marc R. Hofmann

Ein immer wiederkehrendes Thema - auch im Jahr 2019 - sind Bombenentschärfungen in Kiel. Bis Ende Juli wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 16 Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

Zuletzt sorgte Mitte Oktober eine Fliegerbombe am Neubau des Selbstlernzentrums der FH Kiel in Neumühlen-Dietrichsdorf für eine großangelegte Sperrung. Unser Platz neun im Ranking.

8. Oberbürgermeisterwahl Kiel

Ein Kuss für den Wahlsieger: Ulf Kämpfer und Ehefrau Anke Erdmann am Wahlabend in der Landeshauptstadt. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Wer soll neuer Rathauschef in der Landeshauptstadt werden? Die Oberbürgermeister-Wahl in Kiel landet auf dem achten Platz in der Tabelle. Vier Kandidaten standen am 27. Oktober 2019 zur Wahl. Die Mehrheit der fast 200.000 Wahlberechtigten in Kiel stimmten für den Amtsinhaber Ulf Kämpfer ( SPD). Mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang setzte sich der SPD-Politiker gegen seine Herausforderer

Andreas Ellendt ( CDU )

( ) Björn Thoroe (Linke) und

(Linke) und Florian Wrobel (Die Partei)

durch und bleibt sechs weitere Jahre im Amt.

7. Aida Kiel Oper

Am Bootshafen in Kiel verfolgten Tausende die Sommeroper Aida. Quelle: Frank Peter

Auch ein Thema aus der Kultur schafft es in die Top 10 der Trends. Vor der Kieler Oper auf dem Rathauplatz stieg im August das Open-Air-Spektakel mit Giuseppe Verdis „Aida“.

Die Premiere am 24. August 2019 wurde sogar über die Stadtgrenzen hinaus kostenlos live übertragen. Das Bild zeigt die Übertragung am Bootshafen Kiel.

6. Colorline Kiel Oslo

2019 hat für die Liegezeiten im Kieler Hafen eine Landstromanlage in Betrieb genommen. Quelle: Ulf Dahl

Auf dem sechsten Rang bei den Trend-Themen im Jahr 2019 landet die Reederei Colorline. 2019 hat für die Liegezeiten im Kieler Hafen eine Landstromanlage in Betrieb genommen. Im Sommer machte die Ostseefähre „Color Magic“ Schlagzeilen, da sie nach dem Ablegen auf der Förde mit einem Wendemanöver für Aufsehen sorgte.

5. Hörnbad Kiel

Auf geht die wilde Fahrt: Azubi Pascal Süverling war einer der ersten, der die neue Wasserrutsche testen durfte. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Immer wieder wurde die Eröffnung des neuen Freizeitbereiches des Hörnbads in Kiel verschoben. Am 22. Februar 2019 war es dann so weit. Wasserpilz, Sprudel-Sitzbank und vor allem eine 70 Meter lange Reifen-Wasserrutsche sollten die Attraktionen sein. Doch die Kritik am Hörnbad, die schon vor der Eröffnung laut war, ebbte nicht ab. Platz fünf in den Themen-Charts.

Zur Galerie So sehen die (fast) fertigen Bereiche im Hörnbad Kiel aus

4. Fridays For Future Kiel

Demos für eine andere Klimapolitik: Auch in Kiel gingen das ganze Jahr über Schülerinnen und Schüler bei Fridays For Future auf die Straße.

Es war wohl das Thema, dass 2019 viele Menschen in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt das ganze Jahr über beschäftigt hat: die Demonstrationen von Fridays For Future. Im Google-Ranking der Trendthemen für Kiel landet „ Fridays for Future“ auf Platz vier. An vielen Freitagen gab es auch in Kiel Schüler, die für eine andere Klimapolitik auf die Straße gingen. Waren es Anfang des Jahres mehrere Hundert, gingen Ende September 15.000 Menschen auf die Straße.

3. Sprung Raum Kiel

Hoch hinaus auf der neuen Sprungalange in Kiel: Lüba Beliakova (23) freute sich auf die Sprungraum-Eröffnung. Quelle: Frank Peter

Auf das Treppchen hat es der Sprungraum in Kiel geschafft. Im April wurde auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern die Trampolinhalle mit 13 verschiedenen Attraktionen eröffnet. Auch die KN hat das Trampolin-Paradies getestet.

2. Tag der Deutschen Einheit Kiel

Am Tag der Deutschen Einheit war auch Bundeskanzlerin Merkel in Kiel zu Gast. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Am 3. Oktober 2019 richtete Schleswig-Holstein das Einheitsfest zum Tag der Deutschen Einheit aus. 30 Jahre nach dem Mauerfall stand Kiel am Nationalfeiertag im Mittelpunkt des Festivitäten. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kamen auch weitere Repräsentanten - wie Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer - in die Landeshauptstadt. Eine halbe Million Besucher reisten zum Bürgerfest an der Kiellinie und am Düsternbrooker Weg, auf dem sich unter anderem alle Bundesländer präsentierten. Silber für den Nationalfeiertag in Kiel.

1. Primark Kiel

Feierlich wurde in Kiel der neue Primark eröffnet. Quelle: Uwe Paesler

Das Trend-Thema 2019 mit dem Suchbegriff Kiel war die Neueröffnung des Primark-Marktes in Kiel. Der Textil-Schnäppchenmarkt eröffnete am Bootshafen seine Filiale. Doch nicht nur freundliche Stimmen gab es rund um die Eröffnung. Auch die KN-Leser diskutierten das Thema eifrig.

Google-Trends im Jahr 2018: Im Vorjahr stand ein Fußball-Spiel auf der Spitzenposition bei den Trend-Themen.

Von RND/Axel Schürgels