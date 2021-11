Kiel

Eigentlich wären die 120 Frauen und Männer der „Gorch Fock“ längst im Englischen Kanal oder der Biskaya. Durch die neuen Probleme im Trinkwassernetz an Bord sind sie aber noch in Kiel. Aus dem geplanten Auslaufen am 10. November ist nichts geworden.

Kommandant Nils Brandt lässt die Soldaten jetzt an der Pier das Arbeiten in der Takelage trainieren. Am Montag begann die Segelvorausbildung für die neuen Crewmitglieder. Bei frischem Wind und grauem Novemberwetter enterten die Soldaten in den Vor- und Hauptmast. Sie lösten Segel und befestigten sie wieder. Alles Handgriffe, die später auf See sitzen müssen.

Ergebnisse der letzten Wasserproben werden Mittwoch erwartet

Unterdessen sind die Arbeiten der Hamburger Werft Blohm + Voss zum Ende gekommen. Das Basislager an der Pier wird langsam wieder zurückgebaut. „Die letzten Wasserproben für die ,Gorch Fock’ liegen Mittwoch vor. Es sieht aber sehr gut aus“, so Fregattenkapitän Tim Gabrys von der Marine in Kiel.

Wenn jetzt alles klappt, kann Kapitän zur See Nils Brandt am Freitag um 10 Uhr das lang ersehnte Kommando „Alle Leinen los“ geben. Dann geht es um Skagen in die Nordsee und weiter durch den Ärmelkanal und die Biskaya nach Lissabon. Von dort aus geht es Anfang Dezember weiter nach Santa Cruz de Teneriffa, wo Schiff und Besatzung die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verbringen sollen.

Am 3. Januar kommen dann die ersten Kadetten an Bord. Dann werden erstmals seit 2015 an Bord wieder junge Offizieranwärter ausgebildet.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich war geplant gewesen, das Schiff am 10. November starten zu lassen. Ein Keimproblem im Trinkwasser hatte die Bundeswehr-Veterinäre aber zum Stopp der Planungen veranlasst. Deshalb wird das Auslaufen jetzt auf den 19. November verschoben.