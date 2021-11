Kiel

Die Besatzung der „Gorch Fock“ wurde wieder ausgebremst. Das Segelschulschiff sollte eigentlich am Mittwoch um 10 Uhr in Richtung Lissabon auslaufen. Dieser Plan musste aber kurzfristig gekippt werden. „Ich habe die Besatzung heute Morgen informieren müssen, dass wir das Auslaufen auf Ende nächster Woche verschieben müssen“, sagt Kapitän zur See Nils Brandt. Grund sind Keime im bordeigenen Trinkwassernetz.

Bis Montag soll der letzte Handwerker von Bord sein

Es gibt aber auch noch etliche Restaufgaben, die an Bord abgearbeitet werden müssen. Vor dem Schiff stehen aufgereiht Lieferwagen, Handwerker haben auf der Mole ihre Werkbänke aufgebaut, und es wird Material an Bord getragen. Sogar aus der Kammer des Kommandanten dringt der Lärm einer Bohrmaschine. Handwerker in Latzhosen sind in fast allen Bereichen an Bord des 89 Meter langen Schiffes aktiv. Es ist aber ein Ende in Sicht. „Bis Montag sollen alle Handwerker von Bord sein. Dann wird das Schiff endlich uns gehören. Die Besatzung freut sich riesig darauf, endlich das Schiff für sich allein zu haben“, sagt der Kommandant.

Zur Galerie Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ startet später. Es müssen noch Restarbeiten erfledigt werden. Im Trinkwasser wurden außerdem Keime gefunden.

Unter Deck hängt der Duft von frisch geschliffenem Holz und Farbe in der Luft. Auch der Geruch von frischem Tauwerk und Tüchern ist wahrnehmbar. In den Schlafdecks liegen die Hängematten bereit. Die Stammbesatzung bereitet sich auf die Fahrt vor. In der Kombüse riecht es nach Erbsensuppe. „Wir haben uns an Bord eingelebt und wollen jetzt endlich wieder zur See fahren. Wir sind eben Seeleute“, sagt Brandt. Die sechs Jahre auf der Werft waren eine harte Probe für alle.

„Gorch Fock“ erstmals Mitte Januar unter vollen Segeln

Bei der Frage nach den Segeln leuchten die Augen des Kommandanten. „Wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit an den Segeln starten zu können. Wenn wir auf See sind, werden wir uns Stück für Stück eingewöhnen und den jungen Kameraden die Chance geben, sich einzuarbeiten“, so Brandt.

Zunächst werden dabei einzelne Segel gesetzt. Das erste Bild mit dem Schiff unter Vollzeug werde es wohl Ende Januar geben, so der Kommandant. „Dafür brauchen wir auch die Kadetten. Mit der Stammbesatzung allein können wir nicht alle Segel gleichzeitig setzen“, so Brandt. Am 3. Januar kommt der erste Teil der Offizieranwärter in Santa Cruz de Teneriffa an Bord. Ab Mitte Januar soll es dann unter vollen Segeln ins Mittelmeer gehen. „Darauf haben wir hier alle hingearbeitet“, sagt Brandt.

Unter Motorkraft fahre sie sich schon mal sehr gut, so der Kommandant. „Jetzt wollen wir aber sehen, wie sie segelt. Nach der Werft ist das Schiff fast 75 Tonnen leichter geworden. Das sind 25 Zentimeter weniger Tiefgang“, so Brandt.

Auf der Kommandobrücke zieht moderne Technik ein

Und was ist für ihn persönlich der größte Fortschritt nach der Werftzeit? „Es ist die Kommandobrücke“, sagt er stolz. „Ich bin zwar ein Freund der guten alten Papierseekarte, wir haben jetzt aber ganz moderne Bildschirme mit elektronischen Seekarten“, so Brandt.

Und auch die Lebensqualität der Besatzung wurde angepasst. Während die Hängematten geblieben sind, gibt es jetzt auch in den Decks neue Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Kadetten. Neben der Kreidetafel ist jetzt auch ein Großbildschirm vorhanden.

Soldaten an Bord können sich über eigenes WLAN freuen

„Wir haben für die Freizeit ein eigenes WLAN an Bord. Damit können die jungen Soldaten auch die sozialen Medien nutzen“, so Brandt. Sichtbar ist es auch an den Wänden. Neben Steckdosen finden sich USB-Steckdosen zum Aufladen der Smartphones.

Und was ist von der alten „Gorch Fock“ übrig? „Das Heck. Wenn wir hier nach achtern gehen, sind wir auf dem Teil des Schiffes, der noch fast wie 1958 ist. Hier sind die Nieten alle noch original“, sagt Brandt. An den anderen Teilen des Rumpfs wurden die Nieten als Imitate nachträglich auf den Rumpf geschweißt, damit das Bild wieder wie früher ist. Wie früher ist auch der Deutz-Diesel im Maschinenraum. Das technische Herz des Schiffes hat nur einen neuen Schornstein bekommen, der etwas kantiger als sein alter Vorgänger ist.

Für die Öffentlichkeit wird es zur Kieler Woche die Chance auf einen Besuch an Bord geben. Dann ist die „Gorch Fock“ an ihrem Liegeplatz beim traditionellen Open-Ship des Marinestützpunktes am ersten Wochenende auch für die Öffentlichkeit zugänglich.