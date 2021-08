Kiel/Lemwerder

Nimmt die unendliche Geschichte nun doch ein glückliches Ende? Sollten die Pläne der Marine diesmal Realität werden, dann wird die „Gorch Fock“ nach dem Tag der deutschen Einheit wieder ihren Heimathafen ansteuern. Der Treibstoff in der Werft in Lemwerder ist an Bord, die Besatzung ist komplett und die Kommandobrücke eingerichtet. Auch in Kiel laufen bereits die Vorbereitungen für den großen Bahnhof.

„Gorch Fock“ soll Lürssen Werft am 1. September zur Probefahrt verlassen

„Wenn es so kommt, wie es der Plan jetzt vorsieht, wird das Schiff am 4. Oktober wieder in seinen Heimathafen einlaufen“, so Fregattenkapitän Achim Winkler von der Einsatzflottille 1 aus Kiel. Es gibt allerdings noch zwei Hürden, die der 89 Meter lange Dreimaster nehmen muss: Am 1. September soll die „Gorch Fock“ die Lürssen Werft zur Probefahrt verlassen. Auf der Nordsee soll das Schiff dann getestet werden. Danach, das ist die zweite Hürde, erfolgt im Marinearsenal der sogenannte Krängungstest, bei dem die Stabilität des Schiffes geprüft wird.

„Wir können nach abschließender Prüfung und Abstimmung mit allen Projektbeteiligten den 30. September dieses Jahres als Übergabetermin der ,Gorch Fock’ an die Deutsche Marine bekannt geben“, teilte Oliver Grün von der Lürssen Werft am Dienstag mit.

28 Soldaten haben die gesamte Werftzeit mitgemacht

Voller Tatendrang ist Kapitän zur See Nils Brandt. Der Kommandant der „Gorch Fock“ hat sechs Jahre in der Werft hinter sich. „Wenn das Schiff am 4. Oktober in Kiel einläuft, liegen genau 2232 Tage Abwesenheit vom Heimathafen hinter uns“, so Brandt. Der Kommandant hat seine 120-köpfige Stammbesatzung für die ersten Fahrten zusammen. „28 Mitglieder der Besatzung haben die gesamte Werftzeit an Bord mitgemacht.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Einlaufen der „Gorch Fock“ in Kiel würde nicht nur das offizielle Ende der längsten Werftüberholung eines Segelschulschiffes der deutschen Marine markieren. Es wäre auch das Ende der Tirpitzmole – zumindest des Traditionsnamens. Wie berichtet will die Marine diverse Bereiche im bisherigen Tirpitzhafen umbenennen. Aus der Tirpitzmole wird künftig die „Gorch-Fock-Mole“. Die Rückkehr des Segelschulschiffs wäre der ideale Anlass, den neuen Namen offiziell einzuführen.

Schilder für die neuen Namen im Tirpitzhafen sind schon bemalt

Im April hatte die Marine mitgeteilt, dass sie sich für eine Umbenennung der Molen entschieden hat. In Übereinstimmung mit dem neuen Traditionserlass sei ein Arbeitskreis zu der Überzeugung gelangt, dass insbesondere die Namen Tirpitz und Scheer nicht mehr zeitgemäß seien, hieß es im Frühjahr zur Begründung.

Die neuen Schilder sollen bereits gemalt sein und bereitliegen, heißt es in Marinekreisen. Die Scheermole soll nach dem U-Bootkommandanten Oskar Kusch benannt werden. Diese Umbenennungen kann die Marineführung im Zweifel ohne Beisein der Ministerin veranlassen.

Lesen Sie auch Der Tirpitzhafen wird umbenannt

Die Überholung der „Gorch Fock“ war im Dezember 2015 bei der damaligen Elsflether Werft begonnen worden. Die Werft hatte die Ausschreibung für die normale Instandsetzung mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro gewonnen. Doch dann lief alles aus dem Ruder. Die Werft stellte immer neue Mängel fest. Auch der Verdacht der Veruntreuung von Haushaltsmitteln steht im Raum. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt. Die Gesamtkosten für den Umbau des Segelschulschiffs werden inzwischen auf 135 Millionen Euro geschätzt.