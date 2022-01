Kiel

Die Offizieranwärter der Marine werden vorerst nicht auf die „Gorch Fock“ kommen. Wie die Marine mitteilt, wird für rund 70 Frauen und Männer des ersten Ausbildungstörns jetzt eine Fregatte einspringen.

Am Wochenende sollen die Kadetten an Bord der neuen Fregatte „Sachsen-Anhalt“ in Wilhelmshaven eingeschifft werden. Anfang nächster Woche geht es dann von der Jade aus in den Atlantik.

Es sei geplant, die Kadetten zur „Gorch Fock“ nach Santa Cruz auf Teneriffa zu bringen, so ein Sprecher der Marine. Die „Gorch Fock“ bleibt derweil in Teneriffa an der Pier. Die acht infizierten Soldaten der Stammbesatzung sollen schnellstmöglich von der Bundeswehr per Lufttransport nach Deutschland zurückgeholt werden.

Neues Personal für die „Gorch Fock“ gesucht

Wie es dann mit der „Gorch Fock“ in Teneriffa weitergehe, stehe noch nicht fest. Für die acht ausgeflogenen Soldaten soll erst Ersatz zum Schiff gebracht werden. Es ist geplant, das Segelschulschiff schnell wieder seeklar zu bekommen.

Sollte das nicht gelingen, hat die Marine auch den Einsatz der Fregatte für die komplette Ausbildung der Kadetten reserviert. Die „Sachsen-Anhalt“ wird im Rahmen einer Auslandsreise ohnehin im Atlantik sein.

Fregatte ist das modernste Schiff der Marine

Das 150 Meter lange Kampfschiff ist die modernste Einheit der deutschen Marine. Die Fregatte wurde erst im Mai 2021 in Wilhelmshaven in Dienst gestellt. Das Schiff verfügt über großzügige Unterkunftsbereiche für die Offizieranwärter.

Die „Sachsen-Anhalt“ gehört zur neuen Klasse 125, mit der die Marine längere Auslandseinsätze bewältigen will. Drei der vier Schiffe sind bereits in Dienst gestellt.

Der Corona-Ausbruch auf der „Gorch Fock“ war nach dem Jahreswechsel bemerkt worden, als mehrere Soldaten der Stammbesatzung vom Landurlaub an Bord des Schiffes zurückkehrten.