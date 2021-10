Kiel

Sie ist zurück: Am Montagmittag wird das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wieder in Kiel anlegen. Seit Dezember 2015 wurde die Barke, die eigentlich nur ein halbes Jahr ausfallen sollte, saniert. Dabei hat das 89 Meter lange Schiff vier Mal den Werftplatz gewechselt.

Die damals geschätzten Kosten stiegen von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro an. Damit ist die Sanierung des Segelschulschiffs die teuerste und längste Überholung eines Schiffes in der Geschichte der deutschen Marine.

Am Montag wird ein Schlussstrich unter die langjährige Sanierung gesetzt. Die „Gorch Fock“ kehrt in den Heimathafen zurück. Zur Feier des Tages soll das Schiff vor dem Anlegen in Kiel auch einen Abstecher am Marineehrenmal in Laboe machen. Beim Marinestützpunkt im Kieler Stadtteil Wik soll das Schiff dann feierlich begrüßt werden.

