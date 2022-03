Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat die letzten Meilen der ersten Reise vor dem Bug. Am Montag hat der Stolz der Marine in der Nachmittagssonne die Brücke über dem Großen Belt bei Korsör passiert. Am Freitag soll das Schulschiff wieder an der „Gorch-Fock-Mole“ festmachen.