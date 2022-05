„Gorch Fock“ mit Getriebeschaden in Kieler Hafen eingeschleppt

Kiel

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ bleibt der Blutdruckbeschleuniger der deutschen Admiralität. Die Bark hat nur drei Tage nach dem Start zur Saisonvorbereitung in der Kieler Bucht einen Schaden an der Antriebsanlage erlitten. Schlepper der Marine mussten das 89 Meter lange Marineschiff am Donnerstagvormittag von einer Ankerposition nördlich des Kieler Leuchtturms abholen. „Es gibt an Bord ein Problem mit dem Getriebe“, bestätigt ein Sprecher der Marine auf Nachfrage.

Getriebe der „Gorch Fock“ soll in Kiel untersucht werden

Der neue Kommandant Kapitän zur See, Andreas-Peter Graf von Kielmansegg, hatte die Schlepper angefordert. „Die Besatzung wollte kein weiteres Risiko eingehen und hat deshalb die Maschinenanlage abgestellt. Im Marinestützpunkt in Kiel soll das Getriebe untersucht werden“, so der Sprecher.

Das Getriebe ist für den Antrieb enorm wichtig. Ohne das Getriebe ist das Schiff nicht seetüchtig. Es passt die Drehzahl des Diesels an die Drehgeschwindigkeit des Propellers an. Ist das Getriebe kaputt, kann die Kraft des Diesels nicht auf den Propeller übertragen werden. Sollte das Getriebe einen schweren Schaden haben, droht eine längere Liegezeit. Das Problem könnte die Lieferzeit von Ersatzteilen sein. Schon in normalen Zeiten brauchen bestimmte Ersatzteile für Schiffe derzeit Monate. Eine Absage des Sommerfahrprogramms mit Kieler Woche und Hanse Sail ist deshalb nicht ausgeschlossen. „Die weitere Planung hängt jetzt aber von der Befundung des Getriebes ab“, so der Sprecher der Marine.

Der Getriebeschaden bei der „Gorch Fock“ trat bei einer Trainingsfahrt auf

Der neuerliche Schaden war während der Ausbildung der Stammbesatzung am Mittwochnachmittag auf der Ostsee vor Kiel aufgetreten. Am Montag war die „Gorch Fock“ nach fast sechs Wochen Liegezeit im Marinestützpunkt Kiel ausgelaufen. Die Besatzung hatte im Rahmen der Ausbildung zunächst eine Fahrt in die Flensburger Förde unternommen.

Danach begannen am Ausgang der Eckernförder Bucht Manöver zur Ausbildung. Dabei kam es zu Problemen. Gegen 16 Uhr ließ die Besatzung dann am Mittwoch den Anker fallen. Die Untersuchung des Schadens brachte aber keine Lösung.

Die „Gorch Fock“ war erst im Oktober aus einer sechs Jahre dauernden Werftüberholung nach Kiel zurückgekehrt. Dabei war der Rumpf zu fast 90 Prozent erneuert worden. Außerdem gab es neue Masten sowie eine neue Kommandobrücke. Der Antriebsstrang mit dem Deutz-Diesel waren dabei auch überholt worden. Während der ersten Probefahrt im September hatte es bereits einmal einen Ausfall des Antriebs gegeben.