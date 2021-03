Kiel

Die einzige, die im Gottesdienst am Palmsonntag Lieder anstimmen darf, ist Sigrid Schultz-Kokerbeck (64), Kantorin der evangelischen Claus-Harms-Gemeinde in Kiel. Auf der Empore im hinteren Teil der Kirche singt sie die ausgewählten Stücke begleitet von Orgelmusik.

Ein Vogel vor der Erlöserkirche stimmt mit ein, die rund 45 anwesenden Gemeindemitglieder aufgrund der Corona-Auflagen allerdings nicht. Ihnen bleibt nur, die Texte auf dem Liederzettel zu verfolgen.

Besucherin der Erlöserkirche: Gottesdienst ist "bereichernd"

Zwar gilt für den Gottesdienst ein umfangreiches Hygienekonzept – von Kontaktdatenerfassung, über medizinische Maskenpflicht bis zum Abstand halten, dennoch sind Gottesdienstbesucher- und -besucherinnen froh, dass dieser in Präsenz stattfinden kann. „Ich lebe allein. Ich freue mich, am Gottesdienst teilnehmen zu können. Das ist für mich bereichernd“, schildert etwa Helga Held (82).

Mit Blick auf Ostern sagt Organistin Bettina Weidel (63): „Da nur einen Online-Gottesdienst zu machen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich war erst tief geschockt, als gesagt wurde, dass das nicht in Präsenz stattfinden soll.“

Nicht alle Kirchengemeinden bieten zu Ostern Präsenzgottesdienste

Selbstverständlich ist die gemeinsame Andacht in der Kirche auch in der Woche vor Ostern allerdings nicht. Zwar wurde die von der Politik am vergangenen Dienstag geäußerte Bitte, an den Feiertagen auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, wieder zurückgenommen.

Dennoch verzichten in der Region einige Gemeinden aufgrund der Corona-Lage darauf und überlegen sich Alternativen. Mancherorts gibt es Andachten auf CD oder Gottesdienste über Youtube, den Offenen Kanal sowie per Telefon.

Einige schaffen außerdem die Möglichkeit, in an den Feiertagen geöffneten Kirchen das Gespräch mit Seelsorgern und Seelsorgerinnen der Gemeinde zu suchen, darunter sind auch Gemeinden, die Präsenzgottesdienste anbieten. Auch Liederblätter oder Gebetszettel sollen in einigen Gotteshäusern auslegen, damit die Gläubigen sie mit nach Hause nehmen können.

Ablauf der Ostergottesdienste in der Kieler Claus-Harms-Gemeinde noch offen

Für die Claus-Harms-Gemeinde hingegen wird es Gottesdienste in den Kirchen wie am Palmsonntag auch von Gründonnerstag bis Ostermontag geben. Auch, wenn Pastor Thomas Lemke (58) noch nicht genau weiß, wie sie ablaufen werden. „Eigentlich sollten Ostersonntag noch zehn Konfirmanden-Taufen stattfinden, aber da ist noch unklar, wie wir das machen.“

Erst am Sonnabendabend habe ihn außerdem die Nachricht erreicht, dass Gemeindegesang draußen und mit Maske eventuell möglich sein soll, so Lemke. Ob und wie er das nutzen wird, kann er allerdings noch nicht sagen. Obwohl ihm der Gemeindegesang fehlt. „Für mich ist es schlimm, dass das nicht geht. Das Singen ist ja auch eine Ausdrucksmöglichkeit, wie das Jubeln beim Fußball oder Handball.“

Der Gesang sei für die Gemeinde wichtig, sagt auch Schultz-Kokerbeck. Momentan könne auch der Chor nicht proben. „Online dürften wir das zwar, aber nicht jedes Chormitglied hat einen Computer.“

Beim Corona-konformen Abendmahl treten die Gläubigen allein vor den Altar

Immerhin ist am Sonntag nach über einem Jahr ein anderes Gemeinschaftserlebnis in der Erlöserkirche erstmals wieder möglich: das Abendmahl. Dafür stehen auf dem Altar kleine Kelche mit Wein und Saft sowie Schälchen mit je einer Portion Brot bereit. Im Halbkreis vor dem Altar liegen in ausreichend Abstand zueinander sechs Teppichfliesen, auf die sich jeweils ein Haushalt stellen darf.

Nacheinander können die Gläubigen das Abendmahl direkt am Altar einnehmen und dort für einen kurzen Moment auch ihre Maske absetzen. Danach gehen sie zurück in den Halbkreis. Für ihn sei das neben den erbaulichen Worten ein Erlebnis, freut sich ein Besucher. Und ergänzt: „Für mich ist der Gottesdienst auch eine Möglichkeit, rauszukommen.“