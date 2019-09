Eigentlich, so versichert Julian Hahn, sei er ein „totaler Fan von Leih-Systemen“: Ob Rad oder Auto, schon mehrfach habe der 22-jährige Ahrensburger in Hamburg Angebote wie das Stadtrad genutzt. Seine Quote bei der Sprottenflotte sei ernüchternd: sechs Fahrten, davon zwei mit technischen Problemen.