Graffiti an Trafo-Stationen: Alte Levensauer Hochbrücke als Kunstwerk

Kiel

Die schmucklosen grauen Betonwände der beiden Trafo-Stationen an der Endhaltestelle der Linie 11 in der Wik sind Geschichte. Der Künstler Barry Künzel sprüht dort gerade die Konturen der alten Levensauer Hochbrücke auf die Betonwände. Nicht das einzige Kunstwerk.

Die beiden Technikgebäude für die Ladestation der neuen Elektrobusse an der Endstation der Linie 11 am Nord-Ostsee-Kanal sind inzwischen fast nicht wiederzuerkennen. Das eine Gebäude wurde mit einem Wald-Natur-Outfit bemalt. Die Station passt sich somit der grünen Umgebung an.

Levensauer Hochbrücke auf Trafo-Station gesprüht

Bei der zweiten Trafo-Station wurde das markante Design der alten Levensauer Hochbrücke gewählt. Hier ist Barry Künzel jetzt auch auf der Zielgeraden. „Wenn das Wetter mitspielt, werde ich vielleicht zum Wochenende fertig“, so Künzel.

Bei der 1894 errichteten Brücke durfte er die Ursprungsvariante malen, wie sie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aussah. Die echte Brücke soll bis 2026 durch einen Neubau ersetzt werden. Dann steht auch der Abriss des Originals an. Auf der Trafo-Station in der Wik bleibt die Brücke aber erhalten.

Weitere Motive für Elektro-Stationen in Vorbereitung

Bei der Auswahl der Motive gab es einen Abstimmungsprozess. Zuvor hatte er bereits die Elektro-Stationen in der Adlabert-Straße, am Rungholt-Platz in Suchsdorf und an der Bahnhofsbrücke mit Motiven versehen. Als nächstes stehen die Stationen in der Narvik-Straße, die Schwentinestraße oder der CITTI-Park auf der Liste.

Und bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) wird auf die Einbindung der Kommunalpolitik und der Eigentümer der Grundstücke verwiesen. „Es sollte schon ein Bezug zur Umgebung vorhanden sein“, sagt Andrea Kobarg, Sprecherin der KVG.