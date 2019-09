Der Gefahrgut-Einsatz in Kiel-Pries ist beendet: In einem Betrieb in der Friedrichsorter Straße war am Freitagvormittag Gas im Labor ausgetreten, wie die Feuerwehr bestätigte. Ein Mitarbeiter hatte es eingeatmet und kam ins Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt, ist aber wieder frei.