Kiel

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen kommt mit beeindruckenden Filmen aus dem diesjährigen Festivalprogramm in drei Kinos in Kiel. Bis zum 19. September können 15 Vorführungen im Studio-Filmtheater, im Metro im Schlosshof und in der Pumpe besucht werden.

Green Screen: 15 Naturfilm-Vorführungen in Kinos in Kiel

So wird unter anderem der Film „Ungarns wilde Pferde“ gezeigt, in dem ein neugeborenes Fohlen bei seinem Start innerhalb einer der größten Wildpferdeherden der Welt begleitet wird. Auch Filme wie „Haie eiskalt“ oder „Ein perfekter Planet: Ozeane“ geben einen Einblick in die Arbeit von Tierfilmern, die mit unendlicher Geduld und hochmoderner Technik die Schönheit und gleichzeitige Zerbrechlichkeit der Natur zeigen.

Green Screen ist das größte Festival für Naturfilme in Europa und findet dieses Jahr zum 15. Mal statt. Rund 200 Filmemacher aus zahlreichen europäischen Ländern und aus den USA präsentieren naturbegeisterten Filmfreunden hundert neue Produktionen. Informationen zum Filmprogramm gibt es unter www.greenscreen-festival.de. Die Tickets können bei den teilnehmenden Kinos gekauft werden, der Vorverkauf ist bereits gestartet. Die Ticketpreise liegen je Kino und Film zwischen fünf und neun Euro. In den Kinos sind die gängigen Corona-Regeln zu beachten.