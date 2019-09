Kiel

"Wir werden dabei auch von Polizeikräften aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei unterstützt", sagte der Leiter der Polizeidirektion Kiel, Jürgen Funk. Konkrete Zahlen nannten Polizei und Bundespolizei nicht.

Schleswig-Holstein ist Gastgeber, da Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) amtierender Bundesratspräsident ist. Am Mittwoch startet an der Kieler Förde ein zweitägiges Bürgerfest. Erwartet werden eine halbe Million Menschen. Auf einer Ländermeile präsentieren sich alle 16 Bundesländer.

Hubschrauber und Drohnen im Einsatz

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört ein Flugverbot am 3. Oktober über fast ganz Kiel. Davon ist auch der Flugplatz Kiel-Holtenau betroffen. Am 2. und 3. Oktober werden Polizeihubschrauber und eine Polizei-Drohne zum Einsatz kommen. An beiden Tagen gilt im Stadtgebiet sogar ein Mitführverbot für Drohnen. Außerdem ist ein Teilabschnitt der Kieler Förde am 2. und 3. Oktober abends für den Schiffsverkehr gesperrt.

Sicherheitsbereiche werden gesperrt

Um die Veranstaltungsorte Schifffahrtsmuseum, St. Nikolai-Kirche und Sparkassenarena werden Sicherheitsbereiche abgesperrt. Die Einrichtung dieser verkehrsfreien Bereiche beginnt in der Nacht zum 3. Oktober. Anwohner können ihre Wohnungen verlassen oder auch betreten. Die Polizei bittet um Mitführen eines Ausweisdokumentes mit Adressangabe. Besucher sollten möglichst per Bahn anreisen und den öffentlichen Nahverkehr nutzen, rät die Polizei. Die Verkehrsprobleme verschärfen dürften zudem mehrere Demonstrationen am 3. Oktober.

Von dpa