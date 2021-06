Kiel

Kurz nach 10.30 Uhr hatte am Montag Kiels größter Feuerwehreinsatz des Jahres begonnen. Gegen 22 Uhr waren die Flammen endlich erstickt. Die Entscheidung brachte der Einsatz von großen Mengen von Schaummitteln aus dem Bestand der Schiffsbrandbekämpfung.

"Wir konnten das Feuer über Lüftungsschächte vom Dach aus löschen", sagte Einsatzleiter Moritz Wolter vom Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr. Über die Lüftungsschächte wurde das Schaum-Wasser-Gemisch über zwei Etagen durch das Gebäude bis in das Untergeschoss gepumpt.

Brand in Kiel-Wellsee: Flammen mit Schaum erstickt

Durch die große Menge an Schaum wurden die Flammen schließlich am späten Abend erstickt. Zuvor hatten die Einsatzkräfte mehrere Versuche unternommen, die Flammen über zwei große Tore an einer Zufahrt für Lastwagen zu löschen.

Der Brandherd selbst konnte von den beiden Zugängen am Gebäude nicht erreicht werden. Gründe waren die große Brandlast und eine mögliche Einsturzgefahr von Teilen der Deckenkonstruktion.

Kieler Feuerwehr überwacht Brandort über Nacht

Teile der Kieler Feuerwehr mussten aber über Nacht über vor Ort bleiben. So sollten mögliche Glutnester gelöscht werden. Die Temperatur in dem Lagerraum war immer noch extrem hoch.

In dem etwa 600 Quadratmeter großen Lagerraum brannten große Mengen Möbel und Verpackung. Die Höhe des Schadens am Gebäude ist noch unklar.