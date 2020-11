An Land, an Wasser, auf Brücken - Großeinsatz am Nord-Ostsee-Kanal: Polizisten eskortieren Korvette "Magen"

Großeinsatz in Kiel und entlang des Nord-Ostsee-Kanals: Landes- und Bundespolizei eskortieren seit dem frühen Morgen die israelische Korvette "Magen" auf ihrem Weg durch Schleswig-Holstein. Die Polizisten sind auf Brücken, entlang der Wasserstraße und auf dem Wasser positioniert.