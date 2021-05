Gut einen Monat später als geplant hat der erste Kreuzfahrer der Saison 2021 im Kieler Hafen festgemacht: Um 15 Uhr legte die "Aidasol" am Ostseekai an. Zunächst ist es nur ein Arbeitsbesuch. Weil die Nachfrage nach Kreuzfahrten ab Kiel so groß ist, schickt Aida demnächst ein größeres Schiff.