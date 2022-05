Kiel

Die Ausschilderung steht, die Pier ist geputzt und alle Fähnchen sind gesetzt. Im Ostuferhafen wird es am Sonnabend gegen 7 Uhr einen neuen Rekordanlauf geben. Das Kreuzfahrtschiff „MSC Grandiosa“ wird erwartet. Das erst 2019 in Hamburg von Sophia Loren getaufte Kreuzfahrtschiff stellt mit einer Länge von 331 Metern einen Rekord für den Ostuferhafen auf. Noch nie war ein so großes Schiff am Liegeplatz 1 des Seehafens.

Die „MSC Grandiosa“ wird bis zum 10. September jeden Sonnabend von 7 bis 19 Uhr dort festmachen und Passagiere an Bord nehmen. Das Schiff startet dann überwiegend zu Reisen nach Nordeuropa. Mit einer Vermessung von 181541 BRZ und einer Kapazität für bis zu 6334 Passagieren wird die „MSC Grandiosa“ in Kiel nur durch die „Aidanova“ übertroffen, sie ab 14. Mai jeden Sonnabend in Kiel festmachen wird.

Die beiden Schiffe werden von Kiel aus überwiegend Kurs auf die norwegischen Fjorde nehmen. Die ursprünglich nach St. Petersburg geplanten Reisen wurden wegen der Sanktionen gegen Russland im März abgesagt.