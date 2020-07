Kiel

So plant es der Kieler Jens Broschell. Zurzeit setzt er mit Freunden den maroden Zweimaster auf einer Werft in Polen Instand. Mitte August soll die „Freedom“ nach Kiel überführt werden, um der Öffentlichkeit auch als Ort für Workshops, Lesungen, Ausstellungen und Seminare zu dienen.

Der Liegeplatz ist bereits bestätigt

Das Hafenamt hat laut Stadtsprecher Arne Gloy den Liegeplatz bereits bestätigt, und beim Ordnungsamt ist eine Konzession für die Gastronomie beantragt. Um die „Freedom“ als Open Ship in Kiel zu betreiben, hat Jens Broschell (30), der einigen Kielern als Mitglied der Grünen im Ortsbeirat Wik bekannt ist, kürzlich eine Genossenschaft mit neun Mitstreitern gegründet. Darunter ist auch die Ehefrau des Schiffseigners Rieke Boomgaarden, der zurzeit einzige Kapitän der „Freedom“. Die Genossenschaft pachtet das Schiff nun für 18 Monate und will es Boomgaarden anschließend abkaufen.

Der Skipper aus Flensburg hatte den Gaffelschoner „Freedom“ im Eckernförder Hafen sieben Jahre lang ungenutzt liegen lassen. Ihr Zustand war inzwischen so marode, dass die Hafenbehörde laut Eckernförder Nachrichten vor wenigen Monaten per Ordnungsverfügung Rieke Boomgarden aufgefordert hatte, die „Freedom“ aus dem Hafen zu entfernen. Befürchtet wurde, das Schiff könne untergehen – mit hohen Folge- und Bergungskosten. Dergleichen war in Eckernförde bereits 2015 geschehen. Damals war ebenfalls ein alter Zweimaster im Hafenbecken gesunken.

Schiff wird in Polen flott gemacht

Doch so schlimm steht es um die „Freedom“ gar nicht, versichern Jens Broschell und sein Mitstreiter Moritz Böttger (24). Die beiden melden sich per Telefon von der Werft in Polen. „Das Schiff war stark von Rost befallen“, berichtet Böttger. Nach der Trockenlegung stellten sie jedoch fest, „dass das Unterwasserschiff erstaunlicherweise in einem sehr guten Zustand ist, da mussten nur wenige Planken ausgetauscht werden“. Das ist erledigt. Nun schleifen und grundieren die Freunde an Deck und tauschen weitere kaputte Teile aus.

Zur Finanzierung der Werftarbeiten haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet: Unter dem Slogan „Save the Freedom“ suchen die Genossen im Internet nach vielen Spendern, die helfen, das Schiff vorm Verrotten zu retten. Das Startkapital haben sie durch den Kauf der Genossenschaftsanteile eingesammelt. Nun hoffen sie, durch Crowdfunding 85 000 Euro einzunehmen. „Damit können wir die ,Freedom’ Instand setzen und die Segel reparieren, sodass wir die Fahrt nach Kiel antreten können.“

Ein Großsegler mit Geschichte Der Zweimast-Großsegler „Freedom“ ist 34 Meter lang und 6,5 Meter breit mit einem Tiefgang von drei Metern. Der Rumpf besteht aus Eiche und Stahl. Gebaut wurde die „Freedom“ wohl im Auftrag der Wehrmacht, doch sie verließ die Werft in Swinemünde nicht mehr vor Kriegsende. Unfertig kam sie nach Travemünde, wo sie Ende 1945 als Fischkutter fertiggestellt wurde. Bis 1990 diente sie in der Küstenfischerei und wechselte dann noch weitere Male den Besitzer. Einer der Eigner baute das Schiff zum Gaffelschoner um – nach dem Vorbild der „Isla Ebusitana", dem ältesten noch erhaltenen Frachtsegler Spaniens. Unter polnischer Flagge lief die „Freedom" auch einige Jahre als Ausbildungsschiff für Seekadetten an der Seeschule in Stettin. Außerdem wurde sie von Cuxhaven aus für Gästefahrten in die Nordsee genutzt. 2004 ersteigerte der derzeitige Eigner Rieke Boomgaarden das Schiff und brachte es nach Eckernförde, um es zu verchartern. Die letzten sieben Jahre lag das Schiff dann ungenutzt im Eckernförder Hafen und rottete vor sich hin.

Open Ship und Bistro geplant

Bis dahin wird das Schiff in neuem Glanz erstrahlt sein, so der Plan. Mit rotem Rumpf, schwarzen Masten und Bäumen, mit elfenbeinfarbenen Aufbauten und weißen Segeln. Was die Kieler Öffentlichkeit dann ab September auf dem Open Ship erwartet, haben sich die Genossen auch schon genau überlegt. „In Kiel liegen zwar einige große Segelschiffe, aber wenn man sie nicht bucht, hat man keine Möglichkeit, eins zu begehen. Das soll bei uns anders sein“, sagt Broschell, und Böttger ergänzt: „Das Schiff kann besichtigt werden, es wird ein Bistro mit veganen und vegetarischen Sandwiches und Snacks geben – möglichst nachhaltig und regional. Dazu leckere Getränke und ein eigenes ,Freedom’-Pilsener von der Weltbrauerei in Taarstedt.“ Auf dem Schiff werde es außerdem genügend Sitzmöglichkeiten geben. „Die Leute sollen diese Atmosphäre erleben, die ganz besonders und sehr, sehr selten ist“, schwärmt Veranstaltungskaufmann Böttger.

Um die „Freedom“ fit für den neuen Heimathafen Kiel zu machen, haben sich einige Mitstreiter Sonderurlaub vom Hauptberuf genommen. Die Arbeitszeit auf der Werft werde später nicht in Form von Geld, sondern in Seetagen vergütet, erklärt Broschell. Das Low-Budget-Projekt soll dennoch wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt werden – im Kollektiv, aber von nicht mehr als 14 Genossenschaftsmitgliedern. Diese Zahl ist kein Zufall: An Bord gibt es genau 14 Kojen. Denn der Traum ist, das Schiff nicht nur gemeinsam im Hafen und auf der Werft zu erleben, sondern auch auf See.

Wer das Projekt „Save the Freedom“ unterstützen will, kann über die Internetseite finanziell helfen.

