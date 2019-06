Kiel

Der erste Eindruck

Das Grossstadtgeflüster-Trio verbreitet nicht nur beim Zuhören Spaß und etwas Trotz, sondern auch beim Angucken. Ob in Bademantel oder Warnweste: die Ich-mache-was-ich-will-Attitüde trifft sowohl auf die Songtexte und das Outfit, als auch auf die lockere Art mit dem Publikum zu reden zu.

Das Programm

Ohne die kleinste zeitliche Verzögerung startete die Band an der Hörn, gab sofort Vollgas, ließ die Scheinwerfer wild flackern und bezog das Publikum mit ein. Während der Show flog viel buntes Zeug in die Menge - Luftschlangen, Ballons und Knicklichter. Bei den Radio-Singles wie "Fickt-Euch-Allee" (2015) oder "Feierabend" (2018) kam spürbar mehr Bewegung in die tanzende Menge. Kurze Irritation gab es, als ein Mann es schaffte, auf die Bühne zu steigen. Er wurde sofort von der Security herunter eskortiert.

Das Publikum

Vorne wurde enthusiastisch gesprungen, hinten leicht mitgewippt - die deutschen Texte sangen aber die meisten aus der Menge mit. "Ich bin positiv überrascht", sagte Finja Lorenzen nach gut der Hälfte des Konzertes. "Ich kannte vorab nur einige Lieder der Band und finde sie live tatsächlich besser als gedacht. Vielleicht war es auch dem Wochentag geschuldet, aber es sah am Montagabend erst so aus, als würde der Platz vor der Bühne nicht voll werfen. Am Ende war dann aber doch gut was los.

Was in Erinnerung bleibt

Schlagzeuger Chriz hieß für den Abend Jan. Die Originalbesetzung sei im verdienten Familienurlaub, so Sängerin Jen. Jan ließ aber nicht einen Moment den Verdacht aufkommen, er sei der Ersatz. Alles klang wie immer - nach Spaß, Trotz und guter Laune.

