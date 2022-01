Kiel

Die Reparatur der Großtonne Fehmarnbelt ist längst abgeschlossen. Das größte schwimmende deutsche Seezeichen in der Ostsee ist bereit für das Auslegen. Doch die Aktion ist nicht so einfach möglich. Damit das kreisrunde Bauwerk mit dem Leuchtfeuer und den Messanlagen wieder auf der Position am westlichen Ansteuerungspunkt des Fehmarnbelts verankert werden kann, muss das Wetter passen.

„Dafür brauchen ist eine längere Phase mit gutem Wetter erforderlich“, sagt ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee. Für die Aktion werden auch mehrere Fahrzeuge benötigt. Auf der Position lag bis 1984 das letzte deutsche Feuerschiff „Fehmarnbelt“. Mit der kreisrunden Großtonne wurde auf autonome Technik umgestellt. Die Tonne hat keine Besatzung.

Ausfall nach Havarie mit dänischem Baggerschiff

Der Grund, weshalb die 95 Tonnen schwere Tonne seit dem Sommer im Tonnenhof in Holtenau liegt, ist einen Havarie. Ein dänisches Baggerschiff hatte nach Angaben des WSA die Tonnen gerammt und beschädigt. Die Reparatur hatte sich dann etwas in die Länge gezogen. Wichtige Ersatzteile waren nicht verfügbar. Nach dem Einbau kam der Herbst, das Wetter wurde zu schlecht.

Die Wartung und technische Betreuung der Großtonne erfolgt im Tonnenhof in Kiel. Dort werden alle Seezeichen der westlichen Ostsee zentral gewartet und repariert. Die kreisrunde Großtonne „Fehmarnbelt“ hat einen Durchmesser von knapp 13 Metern und ist längst mehr als ein Seezeichen. Seit 22 Jahren ist auch als wissenschaftliche Messplattform für die Überwachung von Meeresdaten der Ostsee im Einsatz.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg sammelt mit der Tonne Wetter- und Wasserdaten. Sie trägt eine von fünf Messstationen entlang der deutschen Ostseeküste.