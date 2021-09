Die Grünen haben Kiel erobert. Sie liegen im Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl 2021 knapp vor der SPD. Das Lager links der Mitte hat in Kiel eine Zweidrittelmehrheit. Mit Mathias Stein (SPD), Luise Amtsberg (Grüne) und Maximilian Mordhorst (FDP) sitzen drei „Kieler“ im künftigen Bundestag.

Wahlpartys der Grünen in der Lille-Brauerei (oben) und der SPD in der Räucherei (unten): Das grün-rote Lager in Kiel hat Grund zur Freude. Quelle: Sven Janssen, Ulf Dahl