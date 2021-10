Kiel

Die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) dreht weiter ihre Runden. Am Sonnabend, 16. Oktober, 8 bis 12 Uhr, machen die großen Sammelfahrzeuge Station im Kieler Süden: In Meimersdorf, Am Dorfplatz (beim alten Spritzenhaus); Wellsee, Goerdelerring (Parkplatz gegenüber Schützenverein Hubertus); und Moorsee, Zum Schlüsbeker Moor (an der B404) darf dann kostenlos ein Kubikmeter Grünschnitt aus dem privaten Haus- oder Kleingarten eingeworfen werden.

Bis zu einem Kubikmeter Grünschnitt ist kostenlos

An den Sammlungs-Sonnabenden können Kieler und Kielerinnen ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen – und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee, Clara-Immerwahr-Straße, hat sonnabends von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen – der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.

Das sind die nächsten Stationen der Grünabfallsammlung

Die nächsten Stationen der Grünabfallsammlung sind Hammer, Gaarden-Süd und Kronsburg am 23. Oktober sowie Mettenhof, Russee und Hassee am 30. Oktober.