Im Bundestagswahlkreis Altenholz/Kiel/Kronshagen kommt es damit am 21. September zum selben Dreikampf um das Direktmandat wie vor vier Jahren: mit Mathias Stein (SPD), Thomas Stritzl (CDU) und eben Luise Amtsberg (Grüne). Außerdem bewerben sich Lorenz Gösta Beutin (Linke), Maximilian Mordhorst (FDP) und Marcel Schmidt (SSW) um die Erststimmen im Kieler Wahlkreis.

Luise Amtsberg, seit 2013 im Bundestag, will den Wahlkreis diesmal direkt gewinnen: Diesen Anspruch formuliert die schleswig-holsteinische Spitzenkandidatin der Grünen gleich am Beginn ihrer Bewerbungsrede. "Dieses Jahr muss uns gehören", sagt die 36-Jährige über das Bundestagswahljahr 2021, "und das kommende Jahrzehnt dem Klimaschutz und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt."

Amtsberg verbindet in ihrer Rede die Bundespolitik mit der Region.

Existenzhilfe für Kulturschaffende

Sie fordert eine Existenzhilfe für Kulturschaffende: "Es bricht mir das Herz, wenn eine junge Schauspielerin in Kiel mir erzählt, dass sie ihren Beruf aufgibt, weil er ihre Exístenz nicht sichert. Wenn Musiker ihre Instrumente verkaufen müssen, um über die Runden zu kommen." Sie greift den SPD-Kanzlerkandidaten an: "Seit Monaten ignoriert Finanzminister Olaf Scholz die Hilferufe aus der Kultur."

Schärfere Strafen für Umweltfrevel

Sie prangert den Umweltfrevel bei Möbel Höffner in Kiel an: "Wenn wir uns kommunal nicht wehren können gegen diesen systematischen Rechtsbruch, dann braucht es den Bund." Sie dankt dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Jan Philipp Albrecht für seinen erfolgreichen Vorstoß im Bundesrat, Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz viel schärfer zu ahnden.

Weg mit der Südspange

Sie fordert eine "klare Richtungsentscheidung" im Bund für eine Verkehrswende. Der Bundesverkehrswegeplan gehöre auf den Prüfstand. Die darin seit 30 Jahren geplante Südspange in Kiel werde dem nicht standhalten. Sie sei nicht mehr zeitgemäß.

Mammutaufgabe Meeresschutz

Sie beklagt die Vermüllung im Meer, die Überdüngung und Überfischung der Ostsee, 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten und Tausende Tonnen chemische Substanzen am Grund von Nord- und Ostsee. "Für diese Mammutaufgabe braucht es den Bund und starke Grüne in der kommenden Bundesregierung."

Herzensthema Menschenrechtspolitik

Sie schlägt den Bogen zu ihrem Herzensthema Menschenrechtspolitik. Dass Kiel sich zum sicheren Hafen für gestrandete Flüchtlinge erklärt habe, gebe ihr Rückenwind. Amtsberg ist seit sieben Jahren flüchtlingspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion. "Flucht ist immer Zwang, nie freiwillig", sagt sie und beklagt eine verantwortungslose Flüchtlingspolitik in Eurpoa und im Bund.

Kindheit in der DDR

Sie freut sich über viele Neumitglieder in der mit gut 800 Mitgliedern mittlerweile zweitgrößten Partei Kiels. Sie stellt sich ihnen vor: 1984 in Greifswald geboren, Vater in jahrelanger Stasi-Haft ("Von ihm weiß ich: Zukunft wird aus Mut gemacht!"), Schulzeit in der Nachwendezeit, Studium in Kiel.

Kampf gegen "Querdenker"

Mit dem Satz "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit" schlägt sie den Bogen zur "Querdenker"-Demo am Nachmittag in Kiel. Sie ruft zum "Kampf gegen Rassismus, gegen organisierten Rechtsextremismus und ihren verlängerten Arm in unseren Parlamenten" auf. Den demonstrierenden "Querdenkern" wirft sie vor, zum Infektionsgeschehen beizutragen. Eine Ausgangssperre nennt sie unverhältnismäßig.

"Koalition gehört abgelöst"

Der CDU und der SPD wirft Amtsberg im Zusammenhang mit Corona vor, das Vertrauen in die Demokratie zu beschädigen. "Eine Koalition, die es nicht für nötig erachtet, politische Maßnahmen zu erklären und sich parlamentarisch kontrollieren zu lassen, gehört abgelöst!" Die Ministerpräsidentenkonferenz habe "keine demokratische Legitimierung".

Mut und Anstand statt Korruption

Sie prangert Korruption bei CDU und CSU an, nennt die bekannt gewordenen Fälle in der Maskenaffäre "nur die Spitze des Eisbergs" und setzt dagegen: "Ich möchte, dass wir Grüne mit Mut und Anstand begeistern, mit einem anderen politischen Stil." Sie verspricht, "dass ich nicht die Demut vor dem Mandat und vor den Herausforderungen verlieren werde".

Der digitalen Vorentscheidung folgt die Briefwahl

Die leidenschaftliche Rede in die Videokamera in der Grünen-Geschäftsstelle am Alten Markt belohnen die Zuhörer daheim an den digitalen Endgeräten mit 100-prozentiger Zustimmung. Das digitale Abstimmungsergebnis ist indes nur eine Vorentscheidung. Es muss jetzt per Briefwahl bestätigt werden. Dazu sind ab Montag alle 800 Grünen in Kiel, Kronshagen und Altenholz aufgerufen und nicht nur jene 48, die den sonnigen Sonnabendnachmittag an I-Pad und Laptop verbracht haben.