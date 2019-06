Kiel

Zuvor hatte eine Findungskommission der Grünen den Mitgliedern eine Unterstützung der Kandidatur von Amtsinhaber Ulf Kämpfer (SPD) empfohlen. Führende Grüne hatten eine eigene Kandidatur abgesagt. Er sei mit dieser Entscheidung "nicht glücklich", sagte Schmagold gegenüber KN-online. "Bei aller Kooperationswilligkeit" mit der SPD sei es doch "schön, wenn die Menschen bei der Wahl eine Wahl haben".

Schmagold hat Klimaschutz in Kiel im Fokus

Über seine Motivation sagt der verheiratete Vater zweier Kinder: "Mir genügen insbesondere die Klimaschutz- und Verkehrswende-Aktivitäten in Kiel absolut nicht." Kämpfer wirft er vor: "Vom OB kommt zu wenig, und wenn, dann erst sehr spät, etwa beim Theodor-Heuss-Ring: Klimaschutz und saubere Luft werden nur halbherzig bearbeitet, Tempo 50 hätten wir schon vor Jahren haben können. Wir sollten der Deutschen Umwelthilfe danken, dass sie sich für bessere Luft in unseren Straßen einsetzt. Andere Städte haben Lösungen gefunden und sich mit der DUH geeinigt - Kiel streitet vor Gericht und hofft, erst in Jahren die Grenzwerte einhalten zu müssen. Das ist Politikversagen."

Schmagold nimmt Kämpfer auch "das Hin und Her beim Klimanotstand" übel. Der Oberbürgermeister habe den Begriff gleich wieder relativiert und nur von einem Prüfauftrag gesprochen: "Das ist mir zu schwach."

Schmagold fordert Solarstrategie der Stadtwerke Kiel und ein Solardach fürs Hörnbad

Er sei "schwer genervt" darüber, dass die Stadtwerke Kiel "keine Solarstrategie" hätten und dass die Stadt das nagelneue Hörnbad nicht mit einem Solardach versehen habe, sagt Schmagold. "Das Wasser dort müsste bereits solar erwärmt werden. Wir haben das Jahr 2019! Die umweltfreundlichen Technologien sind schon lange verfügbar!"

Schmagold ist Windkraft- und Solarexperte

Der Mann weiß, wovon er spricht. Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler entwickelt hauptberuflich für die Firma Enertrag Solar- und Windparks in Schleswig-Holstein. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität und an der Fachhochschule. Ehrenamtlich arbeitet Schmagold seit 2018 für die Grünen im Ortsbeirat Schilksee. Er bekennt sich zu der Forderung "Tempo 30 in ganz Schilksee", und auf der Fördestraße wenigstens Tempo 50.

Stadt Kiel soll Grünflächen zu Wiesen wachsen lassen

In Schmagolds Fokus liegen auch das Insektensterben und die Artenvielfalt. Er hält es für katastrophal, dass in Kiel ungenutzte Grünflächen regelmäßig abgemäht werden - "mit Golfplatzanspruch", wie er sagt. Grünflächen an Behördengebäuden und neben Radwegen sollten ganzjährig zu Wildwiesen wachsen können, um Insekten Lebensraum zu geben. "Und Insektenhotels brauchen wir nicht nur an Schulen."

Die Verwaltungsführung traut Schmagold sich zu

Die Führung einer Stadtverwaltung mit 5300 Mitarbeitern schreckt Schmagold nicht, im Gegenteil: "Es ist doch gerade gut, auf so viel Expertise zurückgreifen zu können." Er wolle zusammen mit der Ratsversammlung " Kiel nachhaltiger gestalten". Der Politik falle dabei die Hauptrolle zu, aber der Verwaltungschef könne wichtige Anstöße geben.

Kämpfer reagiert gelassen

Oberbürgermeister Kämpfer reagierte gelassen auf den Kontrahenten. Er sagte KN-online: "Ich schätze Philipp Schmagold und freue mich auf die Debatte auf der Kreismitgliederversammlung der Grünen."

