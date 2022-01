Kiel

Die Corona-Schnelltest-Station in Kiel-Wellsee ist wieder geöffnet. Das Gesundheitsamt gab am Mittwochmorgen grünes Licht für die Wiederaufnahme des Betriebs. Das Testangebot an der Segeberger Landstraße war vom Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag vergangener Woche geschlossen worden. Dort war es möglich gewesen, unter falschem Namen negative Testnachweise zu bekommen, weil der Personalausweis nicht kontrolliert wurde. Der Hinweis war über Leser an die Kieler Nachrichten herangetragen worden. Ein KN-Selbstversuch hatte diesen bestätigt.

Betreiber der Station ist der Apotheker Torsten Dudda, der auch in Strande sowie an seiner Apotheke in der Holtenauer Straße Teststationen betreibt. Ein dortiger KN-Selbstversuch verlief reibungslos, mitsamt Ausweiskontrolle. Betreiber Dudda hatte sich daher in der vergangenen Woche auch verwundert über die Fälle in Wellsee gezeigt. Alle Mitarbeitenden seien geschult. Er würde die Stationen selbst regelmäßig besuchen. Bisher sei alles in Ordnung gewesen. „Wir hätten auch kein Interesse daran, nicht nach dem Ausweis zu fragen“, sagte Dudda.

Gesundheitsamt gab Betreiber „Möglichkeit zur Behebung der Mängel“

Nach Angaben des Kieler Gesundheitsamtes hatte man die Station geschlossen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Nach einer Begehung, bei der das Gesamtkonzept und vor allem die Durchführung der Antigen-Schnell-Testungen kontrolliert wurden, habe man dem Betreiber die „Möglichkeit zur Behebung der Mängel gegeben“, hieß es von Seiten der Verwaltung.

Die Prüfung sei dann am Mittwochmorgen „positiv abgeschlossen“ worden. „Damit ist eine Wiedereröffnung möglich“, teilte das Gesundheitsamt mit. Dies geschah noch am Mittwoch. Auf der Internetseite des Betreibers wurde noch am selben Tag auf das wiedereröffnete Angebot hingewiesen. Damit ist eine Lücke in der Test-Infrastruktur der Landeshauptstadt schnell wieder geschlossen worden. Für Bürgerinnen und Bürger aus Wellsee lagen die nächstgelegenen Teststationen in den vergangenen Tagen in Elmschenhagen, Neumeimersdorf sowie im südlichen Gaarden am Theodor-Heuss-Ring.