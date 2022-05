Kiel

Es war ein Zeitenwechsel im Landschaftsbau: Nach dem Ersten Weltkrieg sollten Grünflächen in den Städten nicht mehr repräsentativen Zwecken dienen, sondern der Erholung und Gesunderhaltung der Bevölkerung. Diese Strömung lag im Jahr 1922 auch den Ideen von Stadtbaurat Willy Hahn (1887–1930) und Landschaftsarchitekt Leberecht Migge (1881–1935) zugrunde, die mit dem Grünflächen- und Siedlungsplan der Stadt eine grundlegend neue städtebauliche Vision für Kiel entwarfen.

Kernelement war die Anlage eines Grüngürtels rund um die heutige Innenstadt. Bestehend aus Kleingartenanlagen, Sport- und Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen sowie Parkanlagen und Friedhöfen sollten die Grünflächen neben der Erholung auch eine Selbstversorgung mit Lebensmitteln gewährleisten.

Jetzt wird der Kieler Grüngürtel 100 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums stellt das Grünflächenamt der Stadt 90 Blumenkübel entlang des Grüngürtels am Stadtgartenweg auf. Den Auftakt machten am Montag Petra Holtappel, Leiterin des Grünflächenamtes, und Gärtnermeisterin Carina Ruschenski am Eingang zum Landschaftsschutzgebiet Langsee an der Preetzer Straße.

Wie die Stadt mitteilte, sind alle Kielerinnen und Kieler eingeladen, den Grüngürtel zu entdecken und zu erleben. Demnächst soll ein Faltplan zum Kieler Grüngürtel und dem dadurch verlaufenden Stadtgartenweg erscheinen. Die Festveranstaltung zum Jubiläum ist für Mitte Juni geplant. Bis zum Herbst werde es diverse weitere Veranstaltungen geben, so die Stadt. Das Jubiläum endet dann im Frühjahr 2023 mit einem großen Parkfest.