Die Zahl der Geschäfte, die in der Corona-Krise in der Innenstadt in Kiel noch geöffnet haben, ist überschaubar. Entsprechend ist das Passantenaufkommen in der Holstenstraße gesunken. Daten des Frequenzzählers an der Ecke Europaplatz/Holstenstraße verdeutlichen, wie stark der Rückgang ist.