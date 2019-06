Kiel

Ein gutes Vierteljahrhundert Schuldienst am selben Ort bietet Raum für viele Ämter. „Ich hatte hier schon alle denkbaren Positionen inne“, sagt Andrea Gemmer und nennt beispielhaft die der Personalrätin, Ausbildungslehrerin und Konrektorin. Verabschiedet wird die 65-Jährige am kommenden Freitag als Leiterin der Grundschule Holtenau – eine Stellung, die sie nach mehrfacher Vertretung seit 2016 kontinuierlich innehat.

Bewusst habe sie diese Karriere nie angestrebt, verrät Gemmer, die 2019 auf 42 Berufsjahre zurückblicken kann. „Dadurch, dass ich drei Kinder habe und mein Mann zur See gefahren ist, war ich eigentlich immer gut ausgelastet“, bekennt die Lehrerin, die im Rheinland aufwuchs und studierte, bevor sie Mitte der Siebzigerjahre nach Schleswig-Holstein kam. Doch während der Vertretungsjahre habe sie gemerkt, dass ihr die Schulleitung Spaß mache, bekennt sie und ergänzt, dass es vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten gewesen seien, die sie dabei besonders gereizt hätten. Dass sich die Holtenauer Grundschule als eine gesunde Schule versteht und dieses Selbstverständnis durch entsprechende Programme im Bereich von Ernährung, Bewegung und weiterer Gesundheitsprävention umsetzt, zählt zu den großen Schwerpunkten, die Gemmer hier gesetzt hat.

Gute Vernetzung im Stadtteil

Auch die gute Vernetzung im Stadtteil, zu der etwa die enge Zusammenarbeit mit dem Tus Holtenau zählt, wurde von der Schulleiterin fokussiert betrieben, die selbst seit 1984 in Holtenau lebt und vor ihrer Tätigkeit an der Grundschule bereits als Mutter deren Förderverein ins Leben rief. Dass ihre Arbeits- und Lebenswelt daher stets dicht beieinander lagen, habe sie nie als belastend empfunden: „Ich komme gut damit klar und habe keinerlei Berührungsängste, wenn ich am Wochenende oder Abend Eltern treffe“, berichtet Gemmer, die auch die Verwandlung der ehemaligen Grund- und Hauptschule in eine reine Grundschule begleitete: „Früher hatten wir rund 350 Schüler, heute sind es weniger als die Hälfte“, berichtet die Schulleiterin, die hier zusammen mit acht Kolleginnen unterrichtet und die wortwörtliche Bedeutung des Begriffs betont: „Wir haben hier schon immer sehr konstruktiv zusammengearbeitet und verstehen uns als echtes Team.“ Dass ihr Kollegium vor vier Jahren ihren Aufstieg zur festen Schulleiterin befürwortete „obwohl es mich schon so lange kennt“, habe ihr viel bedeutet, lacht Andrea Gemmer, die der Schule auch nach dem Ende der Berufslaufbahn verbunden bleiben will.

Vorfreude auf mehr Familienzeit

Ansonsten freut sich die Großmutter von sechs Enkelkindern auf mehr Familienzeit, Reisen in Europa, Radtouren durch Deutschland und nicht zuletzt den verstärkten Einsatz im heimischen Garten. „Ich möchte das Leben einfach genießen“, sagt Andrea Gemmer und betont, dass ihr auch die Arbeit stets Freude und Erfüllung gebracht habe. Das spiegelt sich auch in der Form der Verabschiedung, die die stellvertretende Schulleiterin Petra Baasch für ihre Kollegin ausrichtet. Sie rückt eine besondere Leidenschaft Andrea Gemmers in den Mittelpunkt, die mit einem maßgeschneiderten Überraschungsprogramm gewürdigt wird. Verraten werden darf es dementsprechend noch nicht. Dass aber die Holtenauer Dankeskirche als Austragungsort ausgewählt wurde, kann man als aufschlussreiches Indiz werten.

Die offizielle und öffentliche Verabschiedung von Andrea Gemmer findet am Freitag, 21. Juni, um 17 Uhr in der Holtenauer Dankeskirche statt. Im Anschluss daran gibt es einen Empfang im Gemeindehaus.

