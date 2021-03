Kiel

144 Kinder lernen in der Uwe-Jens-Lornsen-Schule das Abc und mehr. Und weil in der relativ kleinen Schule nicht jeden Tag ein Hausmeister zur Verfügung steht, muss Schulleiterin Sibylle Kilian regelmäßig persönlich Müll sammeln gehen. Zigarettenkippen, Flaschen, Dosen sowie zuweilen ganz und gar nicht appetitliche andere Dinge künden praktisch jeden Morgen von Zusammenkünften Feierlustiger im wahrscheinlich jugendlichen Alter.

Grundschule schlägt sich mit Ekel-Problem herum

„Es ist schwer dagegen anzukommen“, klagt Sibylle Kilian am Dienstagabend im Ortsbeirat Russee und spricht damit ihrer Kollegin Birkheid Torff aus der Seele. Deren am Russeer Weg gelegene Schule schlägt sich derzeit mit einem echten Ekel-Problem herum, denn immer wieder finden sich offenbar nächtens hinterlassene menschliche Fäkalien auf dem Schulgelände. Zwar hegen die Verantwortlichen einen Verdacht zum Urheber dieser kaum glaublichen Schweinereien, erwischt worden ist er aber noch nicht. Das dürfte auch schwierig werden, denn die Forderung nach Videoüberwachung auf dem Schulhof außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten wurde von der Stadt abgelehnt. Immerhin sollen jetzt aber Strahler angebracht werden, die auf Bewegung reagieren und damit vielleicht buchstäblich Licht ins Dunkel bringen könnten.

Schulleiterin appelliert: Haltet die Augen offen!

Überdies appellierte die Schulleiterin im Ortsbeirat an alle Leute aus der Umgebung, ihre Augen offenzuhalten und häufiger mal übers Gelände zu spazieren. Bereits häufiger präsent ist die Polizei, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft nach Angaben von Torff „wirklich sehr gut“. Was sonst noch getan werden kann, soll nun im Rat für Kriminalitätsverhütung, dem Jugendtreff und anderen Gremien beraten werden. Klar ist aus Sicht aller Betroffenen, dass die Jugend in Russee wie in Hammer auch in coronabedingten Nöten steckt: Kein Sport, kaum andere mögliche Freizeitbetätigungen, da brauche es ein Ventil, um Dampf abzulassen. „Wir haben absolut nichts dagegen, wenn sich Jugendliche auf unserem Schulgelände treffen, nur sie sollen sich anständig verhalten“, betont die Russeer Rektorin.

Viele auswärtige Kinder müssen abgewiesen werden

Die Angelegenheit ist für die Pädagogin umso misslicher, als es sonst fast in jeder Hinsicht bestens läuft. Fast alle Kinder, die aus dem Stadtteil stammen, besuchen inzwischen die dortige Grundschule, üblicherweise beträgt diese „Heimatquote“ nur 70 bis 80 Prozent. Die Folge: Obwohl die Russeer Schule nach den Sommerferien komplett dreizügig sein und etwa 285 Kinder unterrichten wird, müssen zahlreiche Anmeldungen zurückgewiesen werden. Noch drastischer ist das in der kleinen Siedlung Hammer. Die meisten Kinder kommen aus anderen Stadtteilen oder Nachbargemeinden, längst nicht alle von ihnen finden einen Platz.

Eltern schätzen die pädagogische Arbeit

Attraktiv ist in beiden Fällen offensichtlich die pädagogische Arbeit. In der Uwe-Jens-Lornsen-Schule zieht besonders der jahrgangsübergreifende Unterricht. Von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe formieren sich die Kinder je nach ihren Talenten in Lerngruppen, bringen sich dabei im Idealfall häufig gegenseitig etwas bei, sodass die Lehrkräfte oft eher moderieren oder Anregungen geben, statt Monologe zu halten. In Russee dagegen schätzen viele Eltern die Offenheit der Grundschule und ihre Orientierung an sozialem Handeln. Regelrecht ein bisschen berühmt geworden ist das unter starker Beteiligung der Mädchen und Jungen zustande gekommene Projekt „Lernen durch Engagement“. Es führte dazu, dass mit pfiffigen Aktionen die Zahl der berüchtigten „Elterntaxis“ drastisch reduziert werden konnte.

Schulen sind bisher gut durch die Corona-Krise gekommen

Relativ gut sind beide Schulen übrigens bisher durch die Corona-Krise gekommen. In Russee gab es bislang noch gar keinen Fall, in Hammer war ein Kind infiziert, aber nicht erkrankt. Die daraufhin für 38 Kinder verhängte Quarantäne blieb ohne weitere Befunde, seit gestern sind damit wieder alle an Bord.