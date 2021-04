Kiel

Begleitet von den Gitarrenklängen des Schulleiters Volker Schatkowski sangen die Jungen und Mädchen mit Abstand und Maske zum Beispiel das Lied „Das Auto von Lucio hat’n Loch im Reifen“ und zeigten dazu passende Gesten. „Die Haltestelle wird genutzt“, zog der Schulleiter eine erste Bilanz. „Doch es gibt immer noch Eltern, die direkt vor der Schule parken, besonders, wenn es schon recht spät ist.“ Diese Mütter und Väter spreche er gezielt an und verweise auf die Elternhaltestelle. Am Poppenbrügger Weg befinden sich auf der Höhe des Sportplatzes in beiden Richtungen entsprechende Buchten. Schilder eines eingeschränkten Halteverbots weisen darauf hin, dass Autofahrer in diesen Bereichen von 7 bis 9 Uhr nicht parken, sondern nur kurz anhalten dürfen. Von dort bis zur Schule können die Kinder die rund 200 Meter lange Strecke auf dem Fußweg zurücklegen.

Ein Stück gehen, hilft sich zu konzentrieren

Der Schulelternbeiratsvorsitzende Jean-François Gilliot rief ebenfalls die Mütter und Väter auf, die Haltestelle zu nutzen: „Es ist gut, wenn Schüler zumindest ein Stück ihres Schulweges an der frischen Luft zurücklegen. Sie werden wach und können sich besser konzentrieren“, so der Vorsitzende, der selbst Lehrer ist. Die Viertklässlerinnen Lina und Lisbeth werden immer an der Elternhaltestelle abgesetzt. „Ich finde es gut, morgens ein Stück zu gehen“, sagte Lina. „Dann können wir uns noch unterhalten“, ergänzte Lisbeth.

Der Vorsitzende des Ortsbeirates Wellsee/Kronsburg/Rönne Marco Outzen hofft, dass die Elternhaltestelle dazu beitrage, den Hauptstrom des morgendlichen Verkehrs über den Poppenbrügger Weg zu lenken. „So gibt es hoffentlich weniger Elterntaxis im Reesenberg und Fettberg, wo viele Kinder morgens zu Fuß am Straßenrand zur Schule gehen.“ Einen Bürgersteig gibt es dort zumeist nicht. „Hier Fußwege zu bauen, wäre schwierig, da sonst andere Probleme entstehen“, so der Vorsitzende. Der Ortsbeirat und der Schulleiter hatten gemeinsam die Initiative ergriffen, um die Elternhaltestelle einzurichten und stießen bei der Stadt auf offene Ohren. Die Kronsburger Elternhaltestelle ist die dritte in Kiel. Eine besteht bereits in der Nähe der Mettenhofer Schule am Heidenberger Teich und eine weitere nahe der Gorch-Fock-Schule in Hasseldieksdamm.