Philosophieren in Kiel ist kinderleicht

Kiel-Suchsdorf

Schon von der ersten Klasse an steht bei den Suchsdorfer Grundschülern Philosophie im Stundenplan. „Dabei geht es um Fragen wie: Warum bin ich auf der Welt? Was ist Glück? Und haben Kinder Rechte?“, sagte Fachlehrerin Eike Nahmens am Freitagvormittag. Die Pennäler beschäftigen sich mit Phänomenen im Alltag und bilden dabei die Bereitschaft, sich mit etwas auseinanderzusetzen, und den Mut, eigene Gedanken auszusprechen. Für Eike Nahmens ist es zudem eine Möglichkeit, zu den Schülern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Die Grundschüler diskutierten über kleine und große Rätsel des Alltags

Und so trafen die beiden Referentinnen des Jungen Literaturhaus Hamburg auf fruchtbaren Boden, als sie mit dem „Philomobil“ vorfuhren. Im Gepäck: das Thema „Freiheit“. Jeweils anderthalb Stunden diskutierten sie mit den Grundschülern über kleine und große Rätsel des Alltags. Dabei halfen Geschichten und Bilder sowie das Basteln von Flügeln, aus denen sie eigene Gedankenflieger in Bücher kleben konnten. „Denn manchmal braucht es Wind unter den Flügeln, um etwas in Schwung zu bringen“, sagte Isabell Köster. Mit dem kleinen Bus voller Bücher besuchen die Macherinnen der „Gedankenflieger“ Schulen, Bibliotheken und Kulturzentren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Ihr Ziel: Impulse geben, zum kreativen Denken anregen und Nachbohren ermutigen.

Die Kinder in Kiel sollen zu Experten ihres Wissens werden

„Die Schüler der ersten und zweiten Klassen kann man dabei gut vorbereiten, damit sie die Philosophie in der dritten und vierten Klasse besser anwenden können“, sagte Ina Schmidt. Das sei wichtig, denn oftmals würde den Kindern diese Fähigkeit eher abtrainiert werden, durch Leistungsdruck oder klare und eindeutige Antworten. „Es gibt aber eine zweite Art zu denken, und die bedeutet, dass nicht alles mit einem klaren Ja oder Nein beantwortet werden kann“, sagte sie. Das Ziel sei, die Kinder zu Experten ihres Wissens und ihres eigenen Blickes auf bestimmte Sachen zu machen und sie somit zu politisch mündigen Bürgern zu erziehen. „Unsere Themen sind unter anderen Mut, Wahrheit, Freundschaft und Freiheit“, sagte sie.

Die Kinder in Kiel-Suchsdorf fanden das Thema Freiheit spannend

Das Thema Freiheit fanden die Erst- und Zweitklässler sehr spannend. „Freiheit ist einfach schön. Man kann nach draußen an die frische Luft, das macht ein gutes Gefühl“, sagte die siebenjährige Liyana. Für Fawzia (7) bedeutet die Freiheit, die man hat, auch, dass man Verantwortung übernehmen muss: „Wenn man Tiere hat, muss man sich um sie kümmern.“ Deshalb bringt Tuana (8) Insekten aus der Wohnung gerne nach draußen. Und Emil ist der Meinung, dass Tiere nach draußen gehören und ihre eigene Freiheit brauchen. Und für die sechsjährige Talia hat Freiheit einen ganz bequemen Aspekt: „Ich kann entscheiden, auf der Couch zu liegen.“

