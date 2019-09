Kiel

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Ein Vierteljahrhundert existiert die Kinderbetreuung in der Grundschule Suchsdorf in Kiel bereits. Was vor 25 Jahren als Elternverein begann, ist heute ein umfassendes Betreuungsprogramm, welches seit 2011 von der DRK Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Region Kiel getrag...