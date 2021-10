Ostufer

Wohin mit all dem Baum- und Strauchschnitt aus dem eigenen Garten? Bei der Grünabfallsammlung auf dem Ostufer können die Bürgerinnen und Bürger am Sonnabend, 9. Oktober, ihr „Kleinholz“ in der Zeit von 8 bis 12 Uhr an den Sammelfahrzeugen abgeben.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) wird ein Sammelfahrzeug in Ellerbek an der Großen Ziegelstraße Ecke Plöner Straße (Parkplatz Gerhart-Hauptmann-Schule) einsetzen. In Wellingdorf wird ein Fahrzeug in der Neumühlener Straße Ecke Flüggendorfer Straße (Parkplatz SVE Comet) stehen und ein drittes Fahrzeug wird in Oppendorf am Oppendorfer Weg zwischen Kiebitzbek und Ulmenweg auf die Haus- und Kleingärtner warten.

In Neumühlen-Dietrichsdorf ist die Kompostierungsanlage Hasselfelde geöffnet

Wer in Neumühlen-Dietrichsdorf wohnt, kann an diesem Tag den Baum- und Strauchschnitt aus dem eigenen Garten unentgeltlich bei der Kompostierungsanlage Hasselfelde abgeben. Mitzubringen ist neben dem Grünschnitt der Personalausweis.

An den Sammlungs-Sonnabenden können Kielerinnen und Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, kostenlos entsorgen. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.

An den nächsten Sonnabenden sind weitere Kieler Stadtteile an der Reihe

Auch das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee an der Clara-Immerwahr-Straße hat sonnabends von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen. Auch hier ist der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird am folgenden Sonnabend, 16. Oktober, die nächsten Stadtteile anfahren. Die Grünabfallsammlung macht an dem Tag Halt in Meimersdorf, Wellsee und Moorsee. Am 23. Oktober sind Hammer, Gaarden-Süd und Kronsburg an der Reihe.