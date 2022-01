Der Güterumschlag im Kieler Ostuferhafen wächst und hat in Kiel eine Debatte ausgelöst: Schiene oder Straße? Ein Großteil der Waren wird in Deutschland mit Lkw transportiert, der Weg über die Schiene verzeichnete sogar einen Rückgang. Doch warum liefern viele Logistikunternehmen lieber per Lkw?