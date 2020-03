Kieler erkocht sich grünen Michelin-Stern

Kiel

Als der Guide Michelin Mario Brüggemann in der vergangenen Woche mit einem Stern auszeichnete, geschah darauf zunächst nichts: keine Anrufe von Kollegen, keine Likes von Stammgästen, keinerlei Presseanfragen. Nichts von dem, womit jeder frisch gekürte Sternekoch rechnen kann, widerfuhr dem 36-Jährigen, obwohl der einflussreichste Restaurantführer der Welt deutschlandweit nur 18 Chefs die gleiche Ehre erwies. Der Grund für das ausgebliebene Echo ist die Farbe von Mario Brüggemanns Michelin-Stern. Denn dieser strahlt nicht rot, sondern grün.

„Das neue Weinstein“: Highscore bei Feinheimisch

Am Montag hat „Das neue Weinstein“ in der Holtenauer Straße, das der Koch seit 2012 betreibt, geschlossen. Mario Brüggemann ist trotzdem in Eile, denn an diesem Tag steht die Jahreshauptversammlung des Vereins Feinheimisch an, dem er seit vergangenem Jahr angehört. „Bei der Aufnahme habe ich die verschiedenen Kriterien zu insgesamt 90 Prozent erfüllt“, berichtet er und ergänzt, dass sich dieser Highscore nicht nur auf die Regionalität seiner Küche, sondern auch auf deren handwerkliche Basis beziehe.

Vielleicht liegt der Grund, aus dem der Michelin ihn als einen der ersten Träger seiner neuen Auszeichnung ausgewählt habe, ja in dieser Verbindung. „Außerdem ist mir die nachhaltige Küche eine echte Herzensangelegenheit und deshalb Selbstverständlichkeit“, sagt Brüggemann. „Vielleicht hat auch das die Tester überzeugt.“

Michelin : Der grüne Sterne steht für Nachhaltigkeit

Diese zeichnen die anonym besuchten Restaurants für gewöhnlich mit ein bis drei roten Sternen aus. Der grüne Stern ist ein Novum und würdigt vor allem das Engagement in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Im Prinzip geht es dabei also nicht primär um die eigentliche Küchenleistung, aber natürlich hat sich der Guide Michelin die allerersten Träger sehr bewusst ausgesucht.

Zu ihnen zählen beispielsweise das zugleich mit drei roten Sternen ausgezeichnete Restaurant Rutz in Berlin und diverse andere klassische Sternerestaurants. Mario Brüggemann dagegen versucht sich im Weinstein seit acht Jahren an einem Brückenschlag zwischen einer sehr guten Küche für jedermann und Menüs, die auch erfahrene Feinschmecker überzeugen. Mit der Auszeichnung würdigt der Michelin so einen selbstständigen Gastronomen, der in seiner 13 Quadratmeter kleinen Küche personell auf kleiner Flamme kocht, die Nachhaltigkeit dabei aber mit Leidenschaft pflegt.

„Das neue Weinstein“ ist Teil deutscher Kochgeschichte

Dass der Michelin seine neue Auszeichnung bewusst ebenfalls als Stern vergibt, zeigt, welche Bedeutung der Führer dem Thema Nachhaltigkeit für die Zukunft beimisst. Dass er damit bisher noch nicht entsprechende Aufmerksamkeit erregt hat, unterstreicht zugleich, dass sich das Thema in der Gastronomie nach wie vor in der Anfangsphase befindet. Und so kann sich Mario Brüggemann letztendlich umso mehr freuen, zum ersten Jahrgang der grünen Sterneköche zu zählen – und damit auch ein Teil deutscher Kochgeschichte geworden zu sein.

