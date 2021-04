Kiel

Am Rande des ehemaligen Kleingartengeländes Prüner Schlag liegt jene Schutzfläche, auf der dessen ökologischer Wert unbedingt erhalten werden sollte. Eigentlich. Die Baufirmen von Möbel Höffner haben fast alles kurz und klein geschlagen.

33 Obst-, zehn Laub- und neun Nadelbäume: Das sind nur drei Details aus der „Nachbilanzierung“. Darin listen die Umweltingenieure von ipp im Auftrag von Höffner, aber auf Verlangen der Stadt die Zerstörungen auf. Danach sind auch „in großem Umfang Kleingehölze, Obststräucher sowie Gräser- und Staudenbereiche beseitigt“ worden. Sie hätten „als wesentliche Grundlage für die Entwicklung der Strukturvielfalt dienen sollen“. Die Raupenbagger hätten „große Teile des Heckennetzes“ zu Fahrgassen planiert. „Heckenverluste in einer Gesamtlänge von 885 Metern sowie erhebliche Flurschäden und Bodenverdichtungen sind das Resultat.“ Die Hecken waren während des vorsichtigen Abrisses der Gartenlauben noch sorgsam erhalten worden.

Gutachten spricht von „erheblichem Flurschaden“

Das Gutachten lässt keinen Zweifel daran, dass der Schaden groß ist. Von „Vegetationselementen“, die „nahezu flächendeckend beseitigt wurden“, ist die Rede, und von „erheblichen Flurschäden“, die die drei Bagger angerichtet hätten. „Auf den ehemaligen Kleingartenflächen sind nur noch gestutzte Hecken, Obstbäume und vereinzelte Heister und Nadelgehölze erhalten geblieben.“

In einem wesentlichen Punkt ist das Gutachten jedoch ein Freispruch: Die Tötung von Tieren geschützter Arten sei nicht nachweisbar. So gebe es keine Anhaltspunkte für ein Vorkommen von Fledermäusen zum Zeitpunkt der Gehölzrodungen, und auch „den immer wieder aufgebrachten Vorwurf der Tötung von Kammmolchen können wir nicht bestätigen“.

Zugleich stehen im Gutachten konkrete Vorschläge, wie der ökologische Ausgleich aussehen kann. Dazu gehören neue Anpflanzungen auf den Randflächen selbst, aber auch auf den Übergangsflächen direkt am Baugebiet, die für Bauten nicht gebraucht werden – „sofern diese vom Vorhabenträger/Eigentümer zur Verfügung gestellt werden“. Also von Möbel Höffner.

Stadtbaurätin steht „fast wie vor einem Scherbenhaufen“

Stadtbaurätin Doris Grondke sieht sich im Fall Höffner mittlerweile „fast wie vor einem Scherbenhaufen“. Höffner-Geschäftsführerin Edda Metz äußert sich auch auf mehrfache Anfrage nicht mehr öffentlich. Die Staatsanwaltschaft Kiel teilt auf Anfrage lediglich mit, „dass die polizeilichen Ermittlungen noch andauern“.

Klar ist jedenfalls, dass Höffner und Grondke die Dinge sehr unterschiedlich einschätzen. In einer Mitteilung von Grondke für den Bauausschuss der Ratsversammlung heißt es, es gebe „erhebliche inhaltliche Diskrepanzen“. Das betreffe zum Beispiel „die Einschätzung der unsachgemäßen Vegetationsarbeiten“. Höffner findet sie offenbar nicht so schlimm wie die Umweltbehörde. Auch an die „Kommunikation beim Ortstermin am 11. November“ gibt es offenbar unterschiedliche Erinnerungen. Grondkes Fachleute beharren darauf, dass die Untere Naturschutzbehörde da jegliche weitere Rodung mündlich untersagt habe. Höffner soll das bestreiten. Dazu Grondke: „Die hierzu vorliegenden Unterlagen werden ebenfalls an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden.“

Von Michael Kluth und Kristian Blasel