Zwei Frachter im Kieler Hafen kollidiert

Kiel

Zwei Schiffe sind am Montag im Kieler Hafen zusammengestoßen. Bei einem missglückten Anlegemanöver habe der Frachter "Krislin" die " SCA Ostrand" gerammt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde dabei niemand.

Den Angaben zufolge war der Frachter am Montag gegen 17.20 Uhr im Ostuferhafen vermutlich zu schnell, geriet durch Strömung und Wind quer ins Hafenbecken und schlug dann mit dem Heck gegen ein festgemachtes RoRo-Schiff.

Anzeige

Riss im Rumpf

Am Rumpf des festmachenden Schiffes entstand an der Backbordseite ein Riss in der Außenhaut. Umweltschäden gab es laut Polizei nicht. Die Wasserschutzpolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch

Das Rätsel des blauen Frachters in der Strander Bucht

Nach Corona-Pause: Das müssen Sportbootfahrer beachten

Reeder planen Kreuzfahrten ab Sommer

Von RND/dpa