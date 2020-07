208 Zimmer, 14 Geschosse und 45 Meter hoch: Am Exerzierplatz in Kiel entsteht ein gigantisches Hotel. Das Hotel der Marke Hampton by Hilton ist aktuell noch in ein Baugerüst gehüllt. Was passiert auf Kiels höchster Baustelle und wie ist die Aussicht von oben? KN-online war vor Ort.