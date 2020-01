Hotel am Exerzierplatz in Kiel verkauft

Kiel

Über den Verkauf informierten Käufer und Verkäufer am Donnerstag gemeinsam. "Die erfolgreiche Transaktion", sagte Andreas Lipp, Vorstand des Hamburger Projektentwicklers Revitalis Real Estate, "bestätigt uns, mit dem Kieler Hampton by Hilton ein passendes und marktgerechtes Hotel entwickelt zu haben." Revitalis war auch als Investor gemeinsam mit dem Kölner Büro Dereco tätig.

Entwickelt wurde auf dem 2700-Quadratmeter-Grundstück ein Hotel der Marke Hampton by Hilton mit 208 Zimmern auf rund 8000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die Pläne stammen vom Hamburger Architekturbüro Medding Plan und Projekt. Zum Jahresende 2019 war die zunächst umstrittene Fassade endgültig mit der Stadt geklärt worden. Im Februar soll der Rohbau fertiggestellt sein, in den unteren Etagen läuft bereits der Einbau der Technik.

Neue Eigentümer loben Standort Kiel

Das Projekt übernimmt die öffentlich-rechtliche BVK, die mit Hauptsitz in München zur Beamtenversorgung in Bayern tätig ist: "Aufgrund der lange laufenden Betreiberverträge sowie dauerhaft attraktiven Renditen sind Hotel-Immobilien für unsere Investoren sehr attraktiv", sagte Investmentmanager Felix Becker. Referatsleiter Christoph Geirhos ergänzte: "Der Standort ist der ideale Platz für dieses Hotelkonzept, an dem wir als Eigentümer auch langfristig festhalten wollen." Die BVK lässt einen Immobilienspezialfonds von der Universal Investmentgesellschaft aus Frankfurt verwalten – das Management führt die Erlanger GBI, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Hotelentwickler.

GBI hat bereits einige Hampton-by-Hilton-Hotels im Portfolio, beispielsweise in Düsseldorf, Frankfurt oder Nürnberg. "Die Lage gegenüber der Sparkassen-Arena als eine der größten Veranstaltungshallen Deutschlands ist hervorragend und bringt eine Grundauslastung des Hotels automatisch mit sich", schilderte Managementdirektor Simon Behr, "und die Marke Hampton by Hilton zieht zusätzlich internationale Gäste in die Stadt." Der Standort Kiel entwickele sich sehr gut, sei gerade steil auf dem Weg von einer C- zur B-Stadt. Und der stetige Tourismus durch Kreuzfahrer oder Höhepunkte wie die Kieler Woche sorge für eine beständige Nachfrage. Der Standort trage also langfristig, sei man sich sicher.

Ende 2020 gilt weiter als Termin zur Fertigstellung

BVK und GBI geben zwar an, aktuell keine weiteren Investitionen in Kiel zu planen – schließlich habe man sich für den derzeit besten Platz entschieden. Einen Auftakt könnte aber natürlich wieder Revitalis machen: „Noch zu Projektanfang gab es viel Abstimmungsbedarf mit der Stadt Kiel – aber alle Punkte konnten schlussendlich konstruktiv gelöst werden", sagte Vorstand Thomas Cromm. " Kiel bleibt als potenzieller Standort weiterer Revitalis-Projekte auf unserer Agenda, auch wenn es herausfordernder wird, geeignete und bezahlbare Grundstücke zu finden, nicht nur in Kiel, sondern bundesweit."

Das Projekt ist entwickelt, der Bau läuft: Der Verkauf zum aktuellen Zeitpunkt ist ein üblicher Vorgang, wie die Beteiligten bestätigten. Daher soll sich auch an dem Terminplan nichts ändern – 2020 soll das Hotel fertiggestellt sein. Inzwischen ist auch geklärt, wer den Betrieb übernimmt: Die zur Gorgeous Smiling Gesellschaft gehörende GS Star wird das Hotel führen. Sie sitzt ebenfalls in München. Das Kieler Hotel wird süddeutsch.

