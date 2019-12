Das neue Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung Schleswig-Holstein in Kiel (LEZ) nimmt weiter Form an. Nun wurde der Förderbescheid über 490.000 Euro übergeben. Gleichzeitig wurden die neuen Räumlichkeiten an der Holstenbrücke mit einem League-of-Legends-Showtraining inoffiziell eingeweiht.