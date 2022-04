Kiel

Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen übernommen: Am Sonnabendmorgen gegen 6.10 Uhr hat ein Unbekannter einer 69-Jährigen an der Ecke von Augustenstraße und Gustav-Schatz-Hof die Handtasche entrissen. Die Seniorin ging dabei zu Boden und musste in eine Klinik. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Täter, der möglicherweise bereits mehrere ähnliche Taten verübt hat.

Das Opfer musste in ein Krankenhaus

Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilte, sei der Mann so gewaltsam vorgegangen, dass die Frau stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Opfer beschreibt den Unbekannten als schlank und mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt derzeit – und prüft auch, inwiefern die Tat mit anderen Raubtaten der letzten Zeit in Verbindung stehen könnte. Die Polizei ruft Beobachterinnen und Zeugen auf, sich telefonisch zu melden unter Tel. 0431/160-3333.